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Недавно оштрафованный завод в Кара-Балте снова дымит по ночам

Жители бьют тревогу: Кара-Балтинский металлургический комбинат ОсОО «Азия Сталь», недавно оштрафованный за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, вновь дымит. Об этом сообщили в Instagram-канале Socialniyblog.

В опубликованном ролике видно горящую в ночи индукционную печь Кара-Балтинского металлургического комбината ОсОО «Азия Сталь», расположенного на улице 40 лет Киргизии. Время на часах оператора в момент съемки 04.32.

«Поступают жалобы на работу предприятия «Азия Сталь», расположенного вблизи жилых домов. По словам местных жителей, в воздухе регулярно ощущается резкий химический запах, вызывающий недомогание, головные боли и тревогу за здоровье детей. Люди требуют проверить предприятие и официального заключения от санитарных и экологических служб», — говорится в сообщении.

Люди считают, что предприятие нарушает строительные нормы и санитарные правила (СНиП). Металлургическое производство относится к промышленным объектам и производствам первого класса и должно находиться как минимум в 1 тысячи метров от жилых объектов. Однако на видео расстояние между комбинатом и жилыми домами намного меньше.

Более того, приблизительно в 300 метрах от металлургического завода находится средняя школа-гимназия № 10 интернатного типа имени А.С.Макаренко; в 400 метрах — Гуманитарно-экономический колледж Абай; в 450 метрах — средняя школа-гимназия № 6; в 500 метрах — профилакторий (лечебно-профилактическое учреждение).

По информации Instagram-аккаунта, завод «Азия Сталь» открылся 30 декабря 2021 года.

Как сообщали ранее СМИ, 13 февраля 2025 года инспекторы Чуйского регионального управления Службы экотехнадзора при Минприроды провели внеплановый рейд на комбинате и выявили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Литейный цех оштрафовали на 28 тысяч сомов по статье 230 Кодекса о правонарушениях (нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферу), и он временно приостановил работу до полного устранения нарушений.

«Поступают сообщения о том, что «Азия Сталь» работает исключительно в ночное время. Мы призываем соответствующие органы снова провести проверку на предмет соблюдения экологических стандартов и законодательства», — говорят местные жители.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/336512/
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