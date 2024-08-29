На берегу Иссык-Куля частично затонул катер. Его топливо вытекло в воду

На берегу Иссык-Куля в селе Кара-Ой частично затонул катер. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал фото с места инцидента.

По его словам, сегодня, 29 августа, примерно в 9.00 он пришел на пляж и увидел полузатонувший катер.

«Это произошло на пляже между пансионатами «Евразия» и «Алтын-Кол». Вокруг стоит невыносимый запах топлива. Солярка из катера вылилась в воду, и к берегу прибивает маслянистые разводы», — отметил читатель.

В пресс-службе Управления внутренних дел Иссык-Кульской области информацию проверяют.