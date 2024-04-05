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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Из-за припаркованных машин на улице Усенбаева не могла проехать скорая помощь

На улице Усенбаева в Бишкеке машины паркуются с обеих сторон, мешая проезду. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Проехать днем невозможно. Автомобилями заняли полдороги. Машины ездят в две стороны по одной полосе. Сегодня не могли разъехаться машина скорой помощи и легковушка. Скорой пришлось отъезжать назад и пропускать машину», — написал он.

Ранее читатель просил установить запрещающий парковку знак на улице Шакирова по той же причине.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/290889/
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