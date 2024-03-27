Чудаки парковки. Нарушители выбирают для стоянки газоны и тротуары

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Бакаева и Ахунбаева водитель припарковал свой «Лексус» на газоне, прямо на перекрестке.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Также на улице Ахунбаева, но возле улицы Руставели, КамАЗ заехал в зеленую зону. «И так разбитый газон, еле живой, так разбивают до конца», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Пушкина, возле Абдрахманова, машины заехали на тротуар.

А на парковке возле мэрии поставили машину на месте для инвалидов. По словам очевидца, вышедшие из авто девушки выглядели вполне здоровыми.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Бишкекчане вновь жалуются на машины на остановках общественного транспорта.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.