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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители продолжают заезжать на тротуары. Этот «чудак» загородил проход возле лицея.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Понаставили машины. Не пройти. Позор!» — написал очевидец.

«Парковка на пешеходном переходе. Ну как проходить людям и с коляской?» — спрашивает автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянно нарушают ПДД на проспекте Жибек Жолу. Таксисты паркуются под запрещающим знаком.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/285249/
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