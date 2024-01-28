Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители продолжают заезжать на тротуары. Этот «чудак» загородил проход возле лицея.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Понаставили машины. Не пройти. Позор!» — написал очевидец.

«Парковка на пешеходном переходе. Ну как проходить людям и с коляской?» — спрашивает автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянно нарушают ПДД на проспекте Жибек Жолу. Таксисты паркуются под запрещающим знаком.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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