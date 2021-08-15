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Мгновения жизни. Таинственное вечернее небо и Папанское водохранилище

Летом авторы нашей рубрики активизировались, поэтому у нас накопилось очень много фотографий и видео из самых разных красивых уголков Кыргызстана. Мы обязательно их опубликуем, тем более есть на что посмотреть.

Начнем же с Бишкека. Вернее, с таинственного вечернего неба во время грозы, которое смог запечатлеть Бакыт Эргешбаев.

«Снимали поля недалеко от «Ата-Бейита», там комбайны убирали зерно. Получилось красиво. Буду рад, если поделитесь со своей аудиторией», — написал Дмитрий Шиховцев.

И мы не видим повода не выполнить его просьбу.

Белогорское ущелье — одно из самых популярных среди туристов. Фотографию во время поездки сделал Мирбек Муратов.

Мирбека Муратова
Фото Мирбека Муратова. Белогорка

Конечно, летом никак нельзя без Иссык-Куля. Так решил и наш постоянный автор Владислав Ногай, отправившись на этот раз в Джети-Огузский район.

Теперь вместе с Болотом Салыбаевым заглянем в живописную Нарынскую область.

По дороге на юг Кыргызстана никак не проехать мимо рукотворного чуда — Токтогульского водохранилища. Его фотографию в районе села Жаны-Арык сделал Бакыт Джумашов.

Бакыта Джумашова
Фото Бакыта Джумашова. Токтогульское водохранилище

И еще одно водохранилище у нас на пути — Папанское, расположенное недалеко от Оша. Его посетил Мамасалы Ташматов и отметил, что там заметны следы маловодья.

Надеемся, наше очередное виртуальное путешествие не оставило вас равнодушными. Кстати, стать его автором может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203724/
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