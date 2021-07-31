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Агент 024

Борьба за клиентов. Сервисы поиска авиабилетов устроили маркетинговую войну

В центре Бишкека два бренда, представляющие сервисы по поиску авиабилетов, устроили настоящую войну за внимание клиентов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Сначала на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя появился баннер: «Aviasales.kg купил этот баннер. Твоя очередь купить авиабилет через Aviasales.kg». Почти сразу на том же перекрестке появилось рекламное сообщение сервиса Bookit: «Можно купить баннер, но нельзя купить народную любовь».

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. А так реклама выглядит сейчас

«Но на этом история не закончилась. Посередине появился новый баннер от Aviasales.kg, который стал указателем между двух баннеров: «←Поиск дешевых цитат │ Поиск дешевых авиабилетов→», — рассказали очевидцы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202788/
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