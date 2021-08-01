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Мгновения жизни. Озеро Адыгене и Орто-Сай

Воскресенье на дворе, значит, мы отравляемся в очередное виртуальное путешествие по нашей богатой красотами стране. Помогут же нам в этом наши добровольцы — авторы рубрики «Мгновения жизни».

Сначала прогуляемся по весенним холмам Орто-Сая. Помог нам в этом постоянный автор нашей рубрики Эрик Абдрахманов.

Заглянем в Ала-Арчинское ущелье, одно из излюбленных мест отдыха жителей Бишкека. Фотографию там сделал Мирбек Муратов.

Мирбека Муратова
Фото Мирбека Муратова. Ала-Арча

Совсем другим Ала-Арчинское ущелье увидел Роман Куттубаев. Но это и замечательно, что каждый находит в знакомых местах что-то интересное.

В жару приятно оказаться на берегу горного озера. Правда, мы еще и в зиму перенеслись с помощью Алмаза Карабалаева, который побывал на берегах Адыгене.

Конечно, летние выпуски нашей рубрики не могут обходиться без одного из символов курортного сезона — Иссык-Куля. Фотографии в селе Чат-Куль сделал Александр Сухоносов.

Надеемся, очередное виртуальное путешествие по Кыргызстану не оставило вас равнодушными. Кстати, стать одним из его авторов может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199277/
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