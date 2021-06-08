Езда по встречке. Лихач на такси в Бишкеке нарушил сразу несколько правил

В Бишкеке лихач на такси нарушил сразу несколько правил. Видео 24.kg прислал читатель.

«Сегодня стал свидетелем езды таксиста на «Матизе» (03KG586AAW). Просто слов нет. Водитель голубого «Фита», видимо, выразил свое мнение по поводу его манеры езды, за что в ответ получил средний палец», — написал автор кадров.

Читатель надеется, что патрульная служба найдет лихача и накажет.

«Таких нельзя выпускать на наши дороги, да еще разрешать возить людей», — написал он.

Согласно данным портала Carchek.kg, у владельца этого авто накопилось штрафов почти на 20 тысяч сомов.

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