В Бишкеке возле «Белого дома» прошел митинг против казино

В Бишкеке возле «Белого дома» сегодня митинговали около десяти человек с плакатами.

Они требуют у депутатов парламента проголосовать против принятия законопроекта о возобновлении работы казино в Кыргызстане. Митингующие считают, что лудомания (игровая зависимость) страшнее, чем эпидемия.

Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Нардепы отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.

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