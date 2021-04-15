12:56
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Агент 024

В Бишкеке возле «Белого дома» прошел митинг против казино

В Бишкеке возле «Белого дома» сегодня митинговали около десяти человек с плакатами.

Они требуют у депутатов парламента проголосовать против принятия законопроекта о возобновлении работы казино в Кыргызстане. Митингующие считают, что лудомания (игровая зависимость) страшнее, чем эпидемия.

Напомним, депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков — предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Нардепы отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190186/
просмотров: 587
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады. На митинг за отставку главы МВД пришли провокаторы
Очередной митинг за отставку главы МВД Улана Ниязбекова проходит в Бишкеке
Итоги выборов. У здания ЦИК снова проходит митинг сторонников проигравших партий
Родственники задержанного начальника отдела СБНОН по Ошу вышли на митинг к ГКНБ
Авто из Японии. Возле компании митингуют пострадавшие кыргызстанцы
Митинг против итогов выборов в БГК. Проигравшие обещают массовые акции протеста
Итоги выборов. Партии просят президента поменять избирательную систему
Итоги выборов. У здания ЦИК проходит митинг сторонников проигравших партий
В Оше сторонники шести партий вышли на митинг. Требуют отменить итоги выборов
Итоги выборов. Митинг у здания ЦИК закончился
Популярные новости
Лепешку из&nbsp;будущего купил в&nbsp;одном из&nbsp;магазинов бишкекчанин Лепешку из будущего купил в одном из магазинов бишкекчанин
Авто из&nbsp;Японии. Несколько кыргызстанцев заявили, что стали жертвами мошенников Авто из Японии. Несколько кыргызстанцев заявили, что стали жертвами мошенников
Жители Бишкека жалуются на&nbsp;громкий азан Жители Бишкека жалуются на громкий азан
Мясо с&nbsp;сюрпризом. В&nbsp;Бишкеке продавали говядину с&nbsp;непонятным вкраплением Мясо с сюрпризом. В Бишкеке продавали говядину с непонятным вкраплением
Бизнес
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
15 апреля, четверг
12:53
Итоги местных выборов. На семи участках Бишкека отменены результаты голосования Итоги местных выборов. На семи участках Бишкека отменен...
12:48
Убийство Айзады. На митинг за отставку главы МВД пришли провокаторы
12:45
В Бишкеке задержан мужчина, на крупную сумму обманувший ломбард
12:42
Дело «Акнета». Адвокаты требуют проверить гражданство соучредителя ОсОО
12:30
Акция протеста в Пригородном. На переговоры с женщинами прибыл вице-премьер