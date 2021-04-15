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Агент 024

В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на проспекте Айтматова недоделали тротуар

В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на проспекте Чингиза Айтматова, напротив парка «Адинай», недоделали тротуар.

«В рамках плана реконструкции и строительства на 2020 год ОАО «Северэлектро» провело строительство новой кабельной линии 10 кВ протяженностью 700 метров. После проведения работ траншея временно восстановлена, так как для укладки асфальта необходимы соответствующие погодные условия», — написала пресс-служба ОАО.

Как отмечается, сейчас все работы проведены и тротуар полностью восстановлен.

Ранее читатель написал, что в прошлом году на проспекте прорыли траншею по всей аллее, но асфальт восстановили не полностью.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/190167/
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