Некоторые кыргызстанцы отказываются прививаться, ссылаясь на пост

Некоторые кыргызстанцы в регионах отказываются прививаться от COVID-19, ссылаясь на пост. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Они задаются вопросом, могут ли получить вакцину желающие среди населения, если нет добровольцев среди медиков и учителей.

В Республиканском центре иммунопрофилактики напомнили о разрешении Духовного управления мусульман КР вакцинироваться во время орозо. По словам представителей ДУМК, прививаться можно не только после разговения, но и днем.

Что касается самой кампании по вакцинации, то в РЦИ отметили, что перешли от пускового этапа (в трех регионах страны) к первому (повсеместно). В настоящее время на прививку приглашают только медиков и учителей. На втором этапе охватят пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, а на третьем — всех желающих. Все зависит от поставок вакцины.

Кыргызстан ожидает 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также 405 тысяч доз AstraZeneca.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.