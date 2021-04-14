Мясо с сюрпризом. В Бишкеке продавали говядину с непонятным вкраплением

Жительница Бишкека купила на рынке говядину с непонятным вкраплением. Об этом 24.kg сообщила сама читательница и предоставила фотографию.

Фото читателя. Говядина с непонятным вкраплением

По словам женщины, мясо она приобрела на рынке «Дордой Моторс» на пересечении улиц Дэн Сяопина и Патриса Лумумбы.

«Мясо мы купили в начале этого месяца, примерно 2-3 апреля за 450 сомов. Обнаружив «сюрприз», сразу же обратились к ветеринару. Он сказал, что если есть запах, то это антибиотики. Запаха не было. Он посоветовал сдать на экспертизу. Возмущает, что мясо сейчас такое дорогое, а качество совершенно не соответствует своей стоимости», — рассказала читательница.

Женщина добавила, что мясо с непонятным вкраплением попадалось ей и ранее. Причем было приобретено на том же рынке.

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