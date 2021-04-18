Чудаки парковки. Автомобили нарушителей загораживают дорогу жителям Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Сухомлинова машиной перегородили тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Весь проход закрыт и на улице Руставели. «Как проходить, неизвестно. Тротуар и так узкий, так еще и умудряются на него заехать», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так оставили машину на улице Гагарина.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Нашелся очередной горе-парковщик, который стал ставить авто прямо на детской площадке», — написала жительница 5-го микрорайона.

На улице Орозбекова стояла машина на парковочном месте для инвалидов. Никаких знаков на авто не было.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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