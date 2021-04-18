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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Автомобили нарушителей загораживают дорогу жителям Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Сухомлинова машиной перегородили тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Весь проход закрыт и на улице Руставели. «Как проходить, неизвестно. Тротуар и так узкий, так еще и умудряются на него заехать», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так оставили машину на улице Гагарина.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Нашелся очередной горе-парковщик, который стал ставить авто прямо на детской площадке», — написала жительница 5-го микрорайона.

На улице Орозбекова стояла машина на парковочном месте для инвалидов. Никаких знаков на авто не было.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190073/
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