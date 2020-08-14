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Агент 024

Сколько за час? Блогер сравнил девушек в коротких юбках с проститутками

Бишкекчанки возмущены видеороликом Instagram-блогера и резидента «Тамашоу» с псевдонимом tut.beka, который ассоциирует девушек в коротких юбках с проститутками. Об этом 24.kg сообщили сразу несколько читательниц.

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По их словам, блогер снял видео о том, как подходит к девушкам, стоящим на остановке в юбке выше колен, и спрашивает, сколько девушка будет стоить за час.

«Почему этот человек указывает своими видео, как одеваться девушкам? У него почти 200 тысяч подписчиков, нельзя на такую огромную аудиторию снимать подобные видео и ассоциировать всех девушек, которые носят юбки выше колен, с проститутками. Я считаю это оскорблением всех девушек страны», — пишет одна из читательниц.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/162563/
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