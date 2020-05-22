В 12-м микрорайоне Бишкека рубят деревья

В 12-м микрорайоне рубят деревья. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Вот так несколько дней безжалостно рубят здоровые деревья, не только ветки! Возле дома № 43 срубили большое здоровое дерево. Также рубят по Южной магистрали. Пеньки есть в палисадниках около дома № 44 и по всему микрорайону», — написал он.



Читатель спрашивает, кто дал им разрешение на уничтожение здоровых больших деревьев.

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