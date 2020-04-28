Больше месяца не могут получить гумпомощь семьи в Свердловском районе Бишкека

Жительница Свердловского района Бишкека с момента введения режима ЧП не может получить гуманитарную помощь. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Напомним, что режим ЧП в столице ввели 24 марта. Сегодня на заседании Совбеза предложено его продлить до 10 мая.

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По словам бишкекчанки, в магазине, где она покупает продукты питания, накопился долг — более 3 тысяч сомов. «Помогите нам, пожалуйста. Я не работаю, мужа отправили в отпуск без содержания. Наша квартальная подавала списки нуждающихся, но только один депутат помог инвалидам. А что делать остальным? В МТУ № 18 никто не отвечает на телефонные звонки, все время занято. У нас тут много семей, кому нужна поддержка», — пишет она.

В мэрии 24.kg сказали, что этот вопрос отправлен в МТУ. Вместе с тем сообщили, что раздача гумпомощи ведется согласно графику.

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