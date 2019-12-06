Lada Priora взбесилась и решила, что она беспилотник

В российской Перми оставленная на парковке машина Lada Priora внезапно тронулась с места и стала наматывать круги. Об этом сообщило издание «За рулем».

Инцидент произошел рано утром. Хозяина за рулем не было, и машина двигалась самостоятельно. Возможно, она стояла на передаче и сработал автозапуск.

Поскольку передние колеса были повернуты, Priora ездила по кругу, а другие машины ее спокойно объезжали. Прохожие пытались утихомирить автомобиль, но ничего не вышло. В итоге из дома выбежал перепуганный хозяин в одних трусах. Он разбил боковое окно и заглушил мотор.