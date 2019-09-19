Американец попал в Книгу Гиннесса за трюк из популярной компьютерной игры

Житель американского штата Айдахо Дэвид Раш исполнил трюк из популярной компьютерной игры Fruit Ninja. При помощи катаны за одну минуту он разрезал 62 киви в воздухе, пишет «Российская газета».

Дэвид Раш еще и усложнил задачу — во время исполнения трюка он стоял на надувном резиновом мяче.

Не исключено, что разрезанных фруктов было бы больше, но мужчина упал с мяча за несколько секунд до истечения временного лимита.

Однако и этого количества киви хватило, чтобы достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд составлял 35 фруктов.

Дэвид Раш становился рекордсменом Книги Гиннесса за необычные трюки более 100 раз. Например, он за одну минуту сломал 98 карандашей, за 1 минуту и 57 секунд обернул супругу пищевой пленкой и, жонглируя в течение минуты тремя яблоками, надкусил их 164 раза.