Чудаки парковки. Из-за нарушителей не могут проехать троллейбусы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.
Водитель троллейбуса прислал видео с просьбой о помощи. «Невозможно ездить в районе Западного автовокзала. Из-за припарковавшихся таксистов троллейбус не может проехать. Постоянно слетают штанги. На просьбу отъехать водитель ответил, что это не его проблемы», — написал читатель.
«Этот водитель не пропускает пешехода, он просто так оставил машину и ушел. В салоне никого нет», — написал читатель. Фото сделано на перекрестке проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.
Напомним, в Бишкеке возобновляют работу эвакуаторы. Они уже выехали на загруженные участки.
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