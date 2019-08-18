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Сюжет: Чудаки парковки (99)

Чудаки парковки. Из-за нарушителей не могут проехать троллейбусы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Водитель троллейбуса прислал видео с просьбой о помощи. «Невозможно ездить в районе Западного автовокзала. Из-за припарковавшихся таксистов троллейбус не может проехать. Постоянно слетают штанги. На просьбу отъехать водитель ответил, что это не его проблемы», — написал читатель.

«Этот водитель не пропускает пешехода, он просто так оставил машину и ушел. В салоне никого нет», — написал читатель. Фото сделано на перекрестке проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

На улице Тоголока Молдо машина стояла на тротуаре. Водитель, увидев, что его авто фотографируют, начал оправдываться: «Я только на пять минут».

Напомним, в Бишкеке возобновляют работу эвакуаторы. Они уже выехали на загруженные участки.

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