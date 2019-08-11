Чудаки парковки. Машина заняла полосу движения для общественного транспорта

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.
Несколько водителей оставили свои машины на разметке пешеходного перехода.
На улице Жунусалиева автолюбитель перекрыл дорогу пешеходам.
На пересечении проспектов Манаса и Чуй на тротуаре постоянно паркуются.
Владелец грузовой автомашины не рассчитал ее размеры и занял полосу движения для общественного транспорта.
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