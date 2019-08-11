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Сюжет: Чудаки парковки (97)

Чудаки парковки. Машина заняла полосу движения для общественного транспорта

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Несколько водителей оставили свои машины на разметке пешеходного перехода.

На улице Жунусалиева автолюбитель перекрыл дорогу пешеходам.

Фото читателя. Чудаки парковки

На пересечении проспектов Манаса и Чуй на тротуаре постоянно паркуются.

Фото читателя. Чудаки парковки

Владелец грузовой автомашины не рассчитал ее размеры и занял полосу движения для общественного транспорта.

Фото читателя. Чудаки парковки

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