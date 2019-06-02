Чудаки парковки. Машины оставляют прямо на тротуарах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

«Припарковался на тротуаре, на замечания реагировал агрессивно. Говорит, что работает в мэрии», — написал автор фотографии.

Фото читателя. Чудаки парковки

Эти водители тоже оставили свои автомобили на тротуарах.

На улице Шопокова авто закрывают пешеходный переход. Рядом висит табличка остановки общественного транспорта, но парковщикам это не мешает и туда ставить машины.

Фото читателя. Чудаки парковки

Припарковавшиеся на остановке на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй мешают и общественному транспорту, и пассажирам.





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