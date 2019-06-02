Чудаки парковки. Машины оставляют прямо на тротуарах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.
«Припарковался на тротуаре, на замечания реагировал агрессивно. Говорит, что работает в мэрии», — написал автор фотографии.
Эти водители тоже оставили свои автомобили на тротуарах.
На улице Шопокова авто закрывают пешеходный переход. Рядом висит табличка остановки общественного транспорта, но парковщикам это не мешает и туда ставить машины.
Припарковавшиеся на остановке на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй мешают и общественному транспорту, и пассажирам.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.