16:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (80)

Чудаки парковки. Читатели жалуются на машины, мешающие проходу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Горожане жалуются на машины на тротуарах, пешеходных переходах, в парках, мешающие проходу. Этот автовладелец оставил машину на тротуаре улицы Панфилова.

Фото читателя. Чудаки парковки

Аллеи в Дубовом парке постоянно превращают в места парковки.

Фото читателя. Чудаки парковки

Другой читатель прислал видео, снятое у Вечного огня в этом же парке.

Несколько машин стояло на улице Толстого.

В 6-м микрорайоне водитель заехал на аллею.

Проходу мешали и эти авто.

На улице Кольбаева водитель встал на пешеходном переходе.

Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Для электромобилей в Бишкеке парковки сделают бесплатными
Мэрия Бишкека на платных парковках надеется зарабатывать по 100 миллионов сомов
В Бишкеке только 10,6 тысячи парковочных мест
Чудаки парковки. Они спокойно стоят под знаком «Работает эвакуатор»
В Бишкеке появятся платные парковки
Чудаки парковки. Таксист заехал в Театральный сквер
Чудаки парковки. В Бишкеке припаркованные такси мешают общественному транспорту
Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за неправильную парковку
Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД
Чудаки парковки. В Дубовом парке Бишкека опять оставляют машины
Популярные новости
Машина сбила фонарный столб на&nbsp;улице Профсоюзной в&nbsp;Бишкеке Машина сбила фонарный столб на улице Профсоюзной в Бишкеке
В&nbsp;Китае женщина расплатилась за&nbsp;автомобиль 66&nbsp;мешками монет В Китае женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками монет
Канадец умудрился одновременно утопить и&nbsp;лодку, и&nbsp;автомобиль Канадец умудрился одновременно утопить и лодку, и автомобиль
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почтальонам не&nbsp;платят за&nbsp;рассылку &laquo;писем счастья&raquo; «Безопасный город». Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья»
Бизнес
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!