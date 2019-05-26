Чудаки парковки. Читатели жалуются на машины, мешающие проходу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Горожане жалуются на машины на тротуарах, пешеходных переходах, в парках, мешающие проходу. Этот автовладелец оставил машину на тротуаре улицы Панфилова.

Фото читателя. Чудаки парковки

Аллеи в Дубовом парке постоянно превращают в места парковки.

Фото читателя. Чудаки парковки

Другой читатель прислал видео, снятое у Вечного огня в этом же парке.

Несколько машин стояло на улице Толстого.

В 6-м микрорайоне водитель заехал на аллею.

Проходу мешали и эти авто.

На улице Кольбаева водитель встал на пешеходном переходе.

Фото читателя. Чудаки парковки

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