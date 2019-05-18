Чудаки парковки. Таксист заехал в Театральный сквер

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.
Несколько фотографий пришло с водителями, оставившими машины на тротуарах.
Этот таксист заехал на аллею Театрального сквера.
А в жилмассиве «Ак-Босого» машины постоянно ставят на тротуре. «Людям негде пройти», — написал автор фотографий.
На улице Куренкеева особенно наглые паркуются на аллейке.
Некоторые продолжают не замечать разметку пешеходного перехода. Как этот водитель на улице Тыныстанова.
Не по Правилам дорожного движения встал водитель и на проспекте Дэн Сяопина.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.