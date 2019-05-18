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Сюжет: Чудаки парковки (78)

Чудаки парковки. Таксист заехал в Театральный сквер

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Несколько фотографий пришло с водителями, оставившими машины на тротуарах.

Этот таксист заехал на аллею Театрального сквера.

Фото 24.kg. Чудаки парковки

А в жилмассиве «Ак-Босого» машины постоянно ставят на тротуре. «Людям негде пройти», — написал автор фотографий.

На улице Куренкеева особенно наглые паркуются на аллейке.

Некоторые продолжают не замечать разметку пешеходного перехода. Как этот водитель на улице Тыныстанова.

Фото 24.kg. Чудаки парковки
И это возле Национального центра детей и юношества «Сейтек».

Не по Правилам дорожного движения встал водитель и на проспекте Дэн Сяопина.

Фото 24.kg. Чудаки парковки

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