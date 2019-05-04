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Сюжет: Чудаки парковки (73)

Чудаки парковки. Знак «Работает эвакуатор» им нипочем

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Водители продолжают безнаказанно парковаться под знаками «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена».

Бус остановился на улице Байтика Баатыра после запрещающего знака. Даже камера «Безопасного города» его не смутила.

Под знаками встали и эти водители тоже на улице Байтика Баатыра, но за указателями об эвакуаторе сделаны парковочные места.

«Получается, у нас одновременно и можно, и нельзя парковаться. Есть парковочные карманы, однако сделаны они после запрещающих знаков. У меня вопрос к службам: когда вы научитесь нормально ставить знаки и будете анализировать дорожную ситуацию? Наймите специалистов!» — написал читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

А возле ЦУМа на улице Шопокова читатель сфотографировал машину МВД, которая также стояла под знаком.

Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель прислал видео, которое он снял возле рынка «Дордой».

«Бессилие местных органов. Напротив Восточного автовокзала под знаком «Стоянка запрещена» постоянно стоят и набирают пассажиров междугородние таксисты. Они загораживают остановку и создают аварийную ситуацию. Пассажиры, ждущие транспорт, вынуждены выходить на проезжую часть», — сообщил читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Самачина возле школы № 64 двусторонняя дорога превратилась в одностороннюю.

Фото читателя. Чудаки парковки

В Баткене грузовик встал во втором ряду, мешая движению другим водителям.

Фото читателя. Чудаки парковки

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