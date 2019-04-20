Чудаки парковки. Водитель внедорожника заехал на отремонтированный тротуар

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Это беспредел!» — подписал свое видео читатель. Водитель внедорожника заехал на отремонтированный тротуар на улице Чокморова возле Турусбекова.
Водители жалуются на припарковавшихся в два ряда на улице Кольбаева. «Знак «Остановка запрещена», а они стоят в два ряда. Особенно по утрам пробки», — написал читатель.
Житель улицы Панфилова города Канта жалуется на грузовые автомашины, стоящие на обочинах. По его словам, они не только создают шум, загрязняют воздух, но и могут быть опасны для коммуникаций.