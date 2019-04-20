Чудаки парковки. Водитель внедорожника заехал на отремонтированный тротуар

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Это беспредел!» — подписал свое видео читатель. Водитель внедорожника заехал на отремонтированный тротуар на улице Чокморова возле Турусбекова.

Другой автолюбитель встал перед пешеходным переходом.

Фото читателя. Чудаки парковки

Водители жалуются на припарковавшихся в два ряда на улице Кольбаева. «Знак «Остановка запрещена», а они стоят в два ряда. Особенно по утрам пробки», — написал читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

Под запрещающим знаком встал и этот водитель на проспекте Айтматова.

Фото читателя. Чудаки парковки

Житель улицы Панфилова города Канта жалуется на грузовые автомашины, стоящие на обочинах. По его словам, они не только создают шум, загрязняют воздух, но и могут быть опасны для коммуникаций.