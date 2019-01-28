Канадская народная забава: водители ищут свои машины в сугробах на стоянке

В Канаде игра «отыщи свой автомобиль под снегом на парковке» популярна повсеместно, почти как хоккей. Об этом пишет «АвтоПарк».

Юноши учатся у отцов и старших братьев умению узнавать в бесформенном сугробе свою машину, а не соседскую. Ловко, не царапая краску, откапывать ее и аккуратно выезжать по узкой колее между таких же сугробов-машин на расчищенную уборочной техникой дорогу.

Игровой сезон длится 4-6 месяцев, поэтому даже самый неумелый дебютант может стать специалистом в выкапывании собственного авто.