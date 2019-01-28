14:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Канадская народная забава: водители ищут свои машины в сугробах на стоянке

В Канаде игра «отыщи свой автомобиль под снегом на парковке» популярна повсеместно, почти как хоккей. Об этом пишет «АвтоПарк».

Юноши учатся у отцов и старших братьев умению узнавать в бесформенном сугробе свою машину, а не соседскую. Ловко, не царапая краску, откапывать ее и аккуратно выезжать по узкой колее между таких же сугробов-машин на расчищенную уборочной техникой дорогу.

Игровой сезон длится 4-6 месяцев, поэтому даже самый неумелый дебютант может стать специалистом в выкапывании собственного авто.
Ссылка:
просмотров: 2417
Версия для печати
Материалы по теме
Самым грязным местом на Земле признали салон автомобиля
Lexus удрал от женщины-водителя и едва не натворил беды
Обозлившийся на водителя пешеход едва не убился на ровном месте
Полицейские в Китае задержали страуса, устроившего беспорядок на трассе
В США дорожные знаки «69» из-за воровства сменили на «68,9»
В Москве рассерженный водитель угнал автомобиль прямо с эвакуатора
Сжигатели автомобильных шин установили рекорд Гиннесса
Мотоциклист пытался в шутку подкупить картонного полицейского и попал за решетку
Mercedes-Benz открыл первый автосалон только для детей
На редчайшем лимузине Volvo возят сладости на рынок под Киевом
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Две башни Бишкека и&nbsp;зимняя Ала-Арча Мгновения жизни. Две башни Бишкека и зимняя Ала-Арча
Lexus удрал от&nbsp;женщины-водителя и&nbsp;едва не&nbsp;натворил беды Lexus удрал от женщины-водителя и едва не натворил беды
В&nbsp;Бишкеке варварски обрубают арчу В Бишкеке варварски обрубают арчу
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат