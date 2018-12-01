Чудаки парковки. Жители жалуются, что автомобили захватили тротуары

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки.

Владельцы машин продолжают оставлять транспортные средства на тротуарах Бишкека.

Первый водитель на улице Тыныстанова припарковал авто так, что полностью перекрыл проход для пешеходов.

Другой автомобилист встал на аллею в микрорайоне «Улан-2».

Фото читателя. Чудаки парковки

Излюбленное место — на тротуаре в районе пересечения улиц Суюмбаева и Токтогула.

Еще один водитель припарковался на тротуаре на перекрестке улиц Бектенова и Горького.

Фото читателя. Чудаки парковки

На Южной магистрали в микрорайоне «Верхний Джал» сделали новый тротуар, водители сразу его облюбовали в качестве парковки.

«Вчера только закончили тротуар делать, и некоторые вчера же ночью припарковали машины прямо на нем. Мэрия старается все красиво сделать, а вот такие люди все портят. Если не установить ограничители, скоро все начнут так делать», — написала автор видео.

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