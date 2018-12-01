17:59
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (25)

Чудаки парковки. Жители жалуются, что автомобили захватили тротуары

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки.

Владельцы машин продолжают оставлять транспортные средства на тротуарах Бишкека.

Первый водитель на улице Тыныстанова припарковал авто так, что полностью перекрыл проход для пешеходов.

Другой автомобилист встал на аллею в микрорайоне «Улан-2».

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Излюбленное место — на тротуаре в районе пересечения улиц Суюмбаева и Токтогула.

Еще один водитель припарковался на тротуаре на перекрестке улиц Бектенова и Горького.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

На Южной магистрали в микрорайоне «Верхний Джал» сделали новый тротуар, водители сразу его облюбовали в качестве парковки.

«Вчера только закончили тротуар делать, и некоторые вчера же ночью припарковали машины прямо на нем. Мэрия старается все красиво сделать, а вот такие люди все портят. Если не установить ограничители, скоро все начнут так делать», — написала автор видео.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Водитель транспортной инспекции нарушил правила
Чудаки парковки. Бишкекчане просят освободить остановки от таксистов
Чудаки парковки. Автомобили вытесняют детей со школьного двора
Хозяева бишкекских улиц. Кому принадлежат столичные парковки
Чудаки парковки. Один припарковался на месте для инвалидов, сбив знак
Чудаки парковки. После ремонта проспекта Манаса они паркуются где придется
Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Чудаки парковки. Грузовые машины заняли одну полосу движения на проспекте Чуй
Чудаки парковки. Внедорожник облюбовал для стоянки двор школы
Чудаки парковки. Они заняли и велодорожки
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;. Дискотеки в&nbsp;Metro Pub больше не&nbsp;будет «Агент 024». Дискотеки в Metro Pub больше не будет
Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в&nbsp;интернете Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в интернете
Всего два врача. Дети ждут осмотра в&nbsp;приемном блоке инфекционной больницы часами Всего два врача. Дети ждут осмотра в приемном блоке инфекционной больницы часами
Горбатый кит притворился бассейном, чтобы наловить рыбы Горбатый кит притворился бассейном, чтобы наловить рыбы
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней