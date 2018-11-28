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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (24)

Чудаки парковки. Водитель транспортной инспекции нарушил правила

Читатели 24.kg присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с водителями, оставляющими машины в неположенных местах.

Возле ЦСМ № 11 на улице Керимбекова водитель припарковался на пешеходном переходе, преграждая путь.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«Что за беспредел!?» — прокомментировал читатель снимок,  сделанный из салона троллейбуса на остановке.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Напротив дома № 7 на улице Абая машина стоит на тротуаре.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«Возле перекрестка проспекта Чуй и улицы Фучика служебное авто транспортной инспекции припарковалось в неположенном месте», — написал читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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