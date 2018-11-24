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Сюжет: Чудаки парковки (23)

Чудаки парковки. Бишкекчане просят освободить остановки от таксистов

Читатели 24.kg присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с водителями, оставляющими машины в неположенных местах.

Бишкекчане все больше жалуются на таксистов, которые стоят на остановочных пунктах.

«Общественный транспорт нормально подъехать не может. Таксисты не от хорошей жизни там стоят, но порядок навести необходимо», — написал читатель.

Этот водитель такси остановился на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«Гениальность водителей просто поражает. Паркуются на Исанова в три ряда», — прокомментировал свое видео горожанин.

На тротуар заехали два автолюбителя. Один в районе пересечения улиц Суюмбаева и Токтогула, второй — Ибраимова и проспекта Чуй, частично загородив въезд во двор.

На перекрестке улиц Токтогула и Гоголя водитель припарковался на пешеходном переходе. По словам читателя, так паркуются сотрудники ГУВД Бишкека.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки
Другая машина стояла на пешеходном переходе и тротуаре возле школы-гимназии № 70.

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