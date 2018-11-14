23:09
USD 69.85
EUR 78.48
RUB 1.03
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (20)

Чудаки парковки. После ремонта проспекта Манаса они паркуются где придется

Читатели продолжают присылать на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На этой неделе «агентам 024» попались сразу несколько водителей, поставивших авто на пешеходных переходах.

Опять читатели жалуются на то, что остановка на улице Московской занята машинами. «До ремонта улицы Московской здесь (на пересечении с Ибраимова) была хоть и неухоженная, но все же остановка. Теперь здесь стоянка авто, а люди ждут транспорт на дороге», — написал бишкекчанин.

Заняли автолюбители и тротуар на улице Токтогула.

Мэрия убрала парковки вдоль проспекта Манаса, водители паркуются где придется. На пересечении с улицей Киевской, например, машины стоят там, где летом был газон.

Клиенты кафе в здании Госцирка устроили парковку у входа в заведение и, чтобы туда попасть, едут прямо по тротуару.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Водители, по традиции, жалуются на тех, кто оставляет машины посреди дороги. «Это не авария, он припорковался так», — прокомментировал свое фото, сделанное на перекрестке улиц Тоголок Молдо и Щербакова, читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Фрунзе и Курманджан Датки «брошенная» машина заняла одну полосу, из-за чего образовался затор.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Чудаки парковки. Грузовые машины заняли одну полосу движения на проспекте Чуй
Чудаки парковки. Внедорожник облюбовал для стоянки двор школы
Чудаки парковки. Они заняли и велодорожки
Чудаки парковки. Сотрудники ГУОБДД бессильны перед нарушителями
Чудаки парковки. Как отличился водитель маршрутки
Чудаки парковки. Водитель заехал на остановку общественного транспорта
Бардак. Водитель показал дорожную ситуацию на улице Токтогула
В городе Ош ликвидировали все муниципальные парковки
Чудаки парковки. Они достали и пешеходов, и водителей
Популярные новости
Шумное соседство с&nbsp;кафе. Жители Бишкека просят помощи у&nbsp;правительства Шумное соседство с кафе. Жители Бишкека просят помощи у правительства
Чудаки парковки. Ограждения им&nbsp;не&nbsp;помеха Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Мгновения жизни. Бишкекская осень и&nbsp;высокогорное озеро Коль Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Попытка объехать пробку по&nbsp;встречке стала позором итальянских водителей Попытка объехать пробку по встречке стала позором итальянских водителей
Бизнес
С&nbsp;MegaCom дети всегда под присмотром С MegaCom дети всегда под присмотром
Суперсовременный тренажерный центр открылся в&nbsp;KARVEN Sport Club Суперсовременный тренажерный центр открылся в KARVEN Sport Club
Оператор О! &mdash;&nbsp;лидер по&nbsp;емкости сети 4G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Оператор О! — лидер по емкости сети 4G в Кыргызстане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; проводит ремонт в&nbsp;аэропорту &laquo;Казарман&raquo; ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»