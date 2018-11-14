Чудаки парковки. После ремонта проспекта Манаса они паркуются где придется

Читатели продолжают присылать на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На этой неделе «агентам 024» попались сразу несколько водителей, поставивших авто на пешеходных переходах.

Опять читатели жалуются на то, что остановка на улице Московской занята машинами. «До ремонта улицы Московской здесь (на пересечении с Ибраимова) была хоть и неухоженная, но все же остановка. Теперь здесь стоянка авто, а люди ждут транспорт на дороге», — написал бишкекчанин.

Заняли автолюбители и тротуар на улице Токтогула.

Мэрия убрала парковки вдоль проспекта Манаса, водители паркуются где придется. На пересечении с улицей Киевской, например, машины стоят там, где летом был газон.

Клиенты кафе в здании Госцирка устроили парковку у входа в заведение и, чтобы туда попасть, едут прямо по тротуару.

Фото читателя. Чудаки парковки

Водители, по традиции, жалуются на тех, кто оставляет машины посреди дороги. «Это не авария, он припорковался так», — прокомментировал свое фото, сделанное на перекрестке улиц Тоголок Молдо и Щербакова, читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Фрунзе и Курманджан Датки «брошенная» машина заняла одну полосу, из-за чего образовался затор.

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