Чудаки парковки. Ограждения им не помеха

Читатели продолжают присылать на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«На улице П.Лумумбы наконец-то стали наводить порядок. Установили ограждения. Но некоторые автолюбители — клиенты многочисленных СТО — все равно заезжают на тротуар», — написал читатель.
Читатель сообщил, что авто ОсОО «Фармамир» припарковали на пешеходном тротуаре.
«Пересечение улиц Московской и Ибраимова. Машина припарковалась на тротуаре», — написал горожанин.
Еще одну машину на тротуаре, которую приходится обходить, читатель сфотографировал на пересечении улиц Суеркулова и Юнусалиева.
Возле Орто-Сайского рынка еще один водитель оставил авто на тротуаре.
И эти автовладельцы припарковались на аллеях.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.