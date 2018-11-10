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Сюжет: Чудаки парковки (19)

Чудаки парковки. Ограждения им не помеха

Читатели продолжают присылать на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На улице П.Лумумбы наконец-то стали наводить порядок. Установили ограждения. Но некоторые автолюбители — клиенты многочисленных СТО — все равно заезжают на тротуар», — написал читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель сообщил, что авто ОсОО «Фармамир» припарковали на пешеходном тротуаре.

«Пересечение улиц Московской и Ибраимова. Машина припарковалась на тротуаре», — написал горожанин.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Еще одну машину на тротуаре, которую приходится обходить, читатель сфотографировал на пересечении улиц Суеркулова и Юнусалиева.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Возле Орто-Сайского рынка еще один водитель оставил авто на тротуаре.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

И эти автовладельцы припарковались на аллеях.

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