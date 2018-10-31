16:16
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (21)

Чудаки парковки. Грузовые машины заняли одну полосу движения на проспекте Чуй

Читатели продолжают присылать фотографии и видео с нарушителями правил парковки на WhatsApp 24.kg.

«Тротуар у кафе «Манты ассорти» (улица Гагарина, 50) перекрыт автомобилями посетителей. Все жалобы хозяин игнорирует», — написал бишкекчанин.

«На пересечении улиц К.Акиева и Киевской возле остановки общественного транспорта стоит полностью тонированный внедорожник», — сообщил читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

«Таксисты, припарковавшиеся возле ГУМа, создают пробки и помехи другим участникам движения», — пожаловался автолюбитель.

Фото читателя. Чудаки парковки
Этот водитель припарковался на тротуаре возле школы № 5.

Фото читателя. Чудаки парковки
Особенно наглые оставляют свои авто под запрещающими знаками.

«Грузовые машины с углем полностью заняли одну полосу движения на проспекте Чуй. Они мешают движению и создают опасность для транспорта и пешеходов», — написал читатель.

Такая ситуация была и год назад. «Водители машин с углем практически парализовали движение по проспекту Чуй от Свердловской налоговой до улицы Лермонтова», — писали тогда автолюбители.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 1944
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Один припарковался на месте для инвалидов, сбив знак
Чудаки парковки. После ремонта проспекта Манаса они паркуются где придется
Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Чудаки парковки. Внедорожник облюбовал для стоянки двор школы
Чудаки парковки. Они заняли и велодорожки
Чудаки парковки. Сотрудники ГУОБДД бессильны перед нарушителями
Чудаки парковки. Как отличился водитель маршрутки
Чудаки парковки. Водитель заехал на остановку общественного транспорта
Бардак. Водитель показал дорожную ситуацию на улице Токтогула
В городе Ош ликвидировали все муниципальные парковки
Популярные новости
На&nbsp;улице Л.Толстого мусоровоз врезался в&nbsp;столб и&nbsp;остановил движение троллейбусов На улице Л.Толстого мусоровоз врезался в столб и остановил движение троллейбусов
Шумное соседство с&nbsp;кафе. Жители Бишкека просят помощи у&nbsp;правительства Шумное соседство с кафе. Жители Бишкека просят помощи у правительства
Чудаки парковки. Ограждения им&nbsp;не&nbsp;помеха Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Мгновения жизни. Бишкекская осень и&nbsp;высокогорное озеро Коль Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»