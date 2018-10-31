Чудаки парковки. Грузовые машины заняли одну полосу движения на проспекте Чуй

Читатели продолжают присылать фотографии и видео с нарушителями правил парковки на WhatsApp 24.kg.

«Тротуар у кафе «Манты ассорти» (улица Гагарина, 50) перекрыт автомобилями посетителей. Все жалобы хозяин игнорирует», — написал бишкекчанин.

«На пересечении улиц К.Акиева и Киевской возле остановки общественного транспорта стоит полностью тонированный внедорожник», — сообщил читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

«Таксисты, припарковавшиеся возле ГУМа, создают пробки и помехи другим участникам движения», — пожаловался автолюбитель.

Фото читателя. Чудаки парковки

Этот водитель припарковался на тротуаре возле школы № 5.

Фото читателя. Чудаки парковки

Особенно наглые оставляют свои авто под запрещающими знаками.

«Грузовые машины с углем полностью заняли одну полосу движения на проспекте Чуй. Они мешают движению и создают опасность для транспорта и пешеходов», — написал читатель.

Такая ситуация была и год назад. «Водители машин с углем практически парализовали движение по проспекту Чуй от Свердловской налоговой до улицы Лермонтова», — писали тогда автолюбители.

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