Чудаки парковки. Грузовые машины заняли одну полосу движения на проспекте Чуй

Читатели продолжают присылать фотографии и видео с нарушителями правил парковки на WhatsApp 24.kg.
«Тротуар у кафе «Манты ассорти» (улица Гагарина, 50) перекрыт автомобилями посетителей. Все жалобы хозяин игнорирует», — написал бишкекчанин.
«Таксисты, припарковавшиеся возле ГУМа, создают пробки и помехи другим участникам движения», — пожаловался автолюбитель.
«Грузовые машины с углем полностью заняли одну полосу движения на проспекте Чуй. Они мешают движению и создают опасность для транспорта и пешеходов», — написал читатель.
Такая ситуация была и год назад. «Водители машин с углем практически парализовали движение по проспекту Чуй от Свердловской налоговой до улицы Лермонтова», — писали тогда автолюбители.
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