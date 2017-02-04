Мы делили апельсин

Социалисты решили облагородить облик столицы. Бессменный лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев выдвинул инициативу – снести ветхие постройки, уродующие «лицо» Бишкека.

Снести, нельзя оставить

Старые дома с прогнившей крышей и сыплющимися стенами, разбросанные в разных частях города, по проекту закона должны передать на баланс мэрии. Что до хозяев, так с ними вопрос решать надлежит риэлтору, который определит по обоюдному согласию с владельцем стоимость компенсации. Она должна быть соразмерна рыночной цене жилья, идущего под снос. Эксперты, когда услышали об идее главы социалистов, заговорили о том, что «отец» Конституции сам же попирает ее нормы. Право собственности еще никто не отменял, и на каком тогда основании у владельцев мэрские чиновники будут отбирать имущество? «Эта практика есть в Алматы и Москве. Что до нарушения права собственности, так поясню, что согласно Конституции оно не является абсолютным, то есть государство может в интересах общественности изымать участки для планового строительства», - сказал Омурбек Текебаев.

То есть если закон одобрят, то при мэрии создается специальная комиссия, членам которой и надлежит определить, какие дома стереть со столичного лица, а какие оставить. Еще одна лазейка для чиновников, промышляющих нечистыми делами. Если кому-то понадобится участок в центре города, стоимость которого на рынке достигает $1 миллиона, но, к примеру, одинокая бабушка не захочет его отдать и переселиться в малогабаритную на отшибе квартиру, то как в этом случае будет решаться вопрос, в законопроекте не отражено. В противном случае несговорчивый клиент всегда оставляет за собой право обратиться в суд. В итоге отечественную Фемиду накроет ворох исков, а у ворот «Белого дома» выстроятся с плакатами толпы недовольных жителей столицы, недоумевающих, почему власти отбирают у них в пользу каких-то мифических государственных интересов землю и жилье. Стоит отметить еще такой момент: один из главных спонсоров «Ата Мекена», бывший глава Министерства транспорта и коммуникаций Калыкбек Султанов, - владелец крупнейшей строительной компании. Не ему ли в угоду и появился законопроект?

Блеск и нищета столицы

В центральную зону столицы входят улицы Фучика, Жибек Жолу, Шабдана баатыра, Ахунбаева. Общая площадь - 3,5 тысячи гектаров, а количество ветхих построек – 3 тысячи 314 единиц. Их, если закон примут, должны снести. Кроме центральной части есть еще исторический центр. Он очерчен улицами Молодой Гвардии, Жибек Жолу, Карпинского, Линейной. Общая площадь - 1,5 тысячи гектаров. Здесь возводятся 77 многоэтажных домов. Причем это так называемое элитное жилье. Разве аляпистые конструкции из стекла и бетона, растущие впритык к типовым «хрущевкам», не уродуют облик главного города страны?

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Внутри исторической зоны есть особо охраняемая – по улицам Фрунзе, Ибраимова, Тоголока Молдо и проспекту Чуй. «Исторический центр должен быть лицом государства, а в особо охраняемой зоне есть развалюхи. Они перешли из рук в руки и стали предметом торга. За 10 соток земли в центре просят до $1 миллиона. По всему городу, даже в центральной части, строительство идет стихийно. Инвестор возводит остроконечный дом, потому что сосед не продает участок, расположенный рядом с объектом, или требует огромную сумму. Поэтому в городе соседствуют конструкции из стекла и бетона с хижинами. Такими темпами центр не обновится, стиль не будет выдержан», - подчеркивает Омурбек Текебаев.

С этим утверждением, конечно, не поспоришь, но непонятно другое. Ратующий за облагораживание столичного лика социалист еще год назад проталкивал другой документ, также касающийся Бишкека, и предлагал легализовать земли самозахватчиков.

Зыбкое право

Первая волна стихийных захватов земли прокатилась по пригородам столицы в начале 1990-х. Тогда, чтобы усмирить мигрантов и заручиться их поддержкой в будущем, власти закрыли глаза на массовые нарушения и расселение прямо на богарных землях. Не смутило чиновников и то, что на этих участках категорически запрещалось возводить постройки, поскольку наделы входили в реестр земель сельхозназначения.

Вчерашние захватчики прочно обосновались в столице. Бывшие поля, где некогда колосилась пшеница, превратились в жилые районы. Постепенно «выбив» у властей электричество и водопровод, эти люди теперь и не вспоминают, что когда-то, пользуясь всеобщей неразберихой, пришли и отхватили надел, забили колышек и стали - по законам революционного времени - новыми хозяевами.

Вторая волна самозахвата накрыла Бишкек в 2005 году, после свержения Аскара Акаева. И опять появились на неосвоенных землях люди, поделили участки и потребовали от властей их узаконить. В качестве аргументов новые бишкекчане заявили: мол, мы «делали революцию», следовательно, имеем право.

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И опять наверху пошли на уступки - раздали наделы с барского плеча. Правда, потом в процесс хаотичных преподношений вмешалась Фемида. Так, в новостройке «Ак-Ордо» 57 семьям пришлось по решению суда отдавать уже благоустроенные участки общей площадью 5 гектаров прежнему владельцу - директору мукомольного комбината.

Естественно, что оставшиеся вдруг без крова экс-захватчики стали просить помощи у правосудия. А владелец-мукомол не сомневается, что самозастройщики могут оспорить в суде его право на землю. В Кыргызстане это называется «политическое решение». А захватчики заявляют, что их насчитывается около 5 тысяч. Это грозная сила.

Так что такой законопроект мог появиться только в Кыргызстане. Ну, в какой другой цивилизованной стране мира станут делать из самозахватчиков социальных жертв?

На одном проиграем, на другом выиграем

Зачем Омурбеку Текебаеву понадобилась на момент обсуждения документа любовь электората, понятно. Впереди были парламентские выборы, и главному социалисту требовались голоса. А взять их можно было показушной заботой о бедных. Но нардепы не разделили стремлений главы «Ата Мекена», и проект закона затерялся в профильных комитетах.

Поддержит ли палата еще один документ, пронизанный стремлением облагородить Бишкек, покажет время. Главное, чтобы в погоне за желанием услужить бизнесмену не втоптали в грязь и Конституцию, и прописанные в ней права граждан.