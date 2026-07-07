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Бизнес

Chevrolet объявляет о старте акции «ШевроЛето»

Компания Chevrolet сообщает о запуске специальной сезонной акции «ШевроЛето», направленной на повышение доступности новых автомобилей бренда.

В рамках предложения клиенты, приобретающие Chevrolet Cobalt в комплектациях LT и LTZ, а также Chevrolet Onix в комплектации Premier, получают дополнительные преимущества. При покупке автомобиля в период действия акции клиенту предоставляются полис КАСКО, полис ОСАГО и разрешение на тонировку.

Акция «ШевроЛето» позволяет не только приобрести современный, надежный и экономичный автомобиль, но и существенно снизить первоначальные расходы, связанные с его регистрацией и эксплуатацией.

Выгода при покупке автомобиля составит от 100 тысяч сомов.

В акции участвуют одни из наиболее востребованных моделей бренда. Chevrolet Cobalt зарекомендовал себя как практичный и надежный седан для ежедневного использования, в то время как Chevrolet Onix сочетает современный дизайн, высокий уровень оснащения и комфорт, соответствующий ожиданиям как городских водителей, так и семейных автомобилистов.

Количество автомобилей, доступных в рамках акции, ограничено. В связи с этим компания рекомендует заинтересованным клиентам заранее обратиться в дилерские центры для получения подробной информации и оформления покупки.

Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробную информацию об условиях акции и наличии автомобилей можно получить в дилерских центрах Chevrolet или по номерам +996 776 99 99 94, +996 222 75 77 77.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/380978/
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