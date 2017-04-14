Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов требует призвать к ответу чиновников за проведение тендера на строительство дороги Балыкчи — Корумду. Об этом он заявил сегодня на выездном заседании фракции в
Омурбек Бабанов поинтересовался, как без денег можно было проводить тендер.
«Начинается туристический сезон. В прошлом году смогли отвлечь внимание от дороги Играми кочевников, а в этом году чем прикроете?» — обратился он к представителям Министерства транспорта и дорог.
Если не было денег, если Минфин их не выделял, то как вы вообще проводили тендер? Это вопрос должны рассмотреть в парламенте. Не только премьер-министр, но и другие чиновники, которые участвовали в проведении тендера, должны понести ответственность.Омурбек Бабанов
Заместитель главы профильного ведомства Азимкан Жусубалиев рассказал, что для завершения строительства трассы необходимо 5,3 миллиарда сомов.
«В начале года со строительством дороги Балыкчи — Корумду возникли вопросы
Напомним,