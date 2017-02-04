07:01
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Экономика

Строительство дороги Балыкчи - Корумду приостановили

В Кыргызстане приостановили строительство дороги Балыкчи - Корумду. Об этом ИА «24.kg» сообщили сотрудники компании «Лонг Хай».

Сегодня около сотни рабочих компании вышли на митинг. Главное требование – выплатить зарплату за три месяца.

В Иссык-Кульскую область сегодня выехала депутатская комиссия во главе с депутатом от фракции «Кыргызстан» Канатбеком Исаевым. Однако парламентарии на полпути отказались от поездки и вернулись в Бишкек.

«Мы генподрядчики. Но зарплату рабочим, которые задействованы в строительстве дороги, должны выплатить из бюджета. Они работают каждый день, а оплаты нет. Мы им объясняем ситуацию, они соглашаются ждать, но терпение не резиновое. Мы спрашивали у Минфина, деньги на выплату зарплаты есть. Нужна только заявка от Министерства транспорта, но ее нет. Да, у нас есть разногласия. Но люди не должны от этого страдать. Все вопросы можно было бы решить после того, как рабочие получат зарплату», - рассказали сотрудники компании.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44357/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Сообщать о проблемах на дорогах кыргызстанцы смогут через мобильное приложение
Пятое колесо Минтранса, или Как чиновник может лишить Кыргызстан новых дорог
На ремонт автодорог в бюджете Кыргызстана на 2017 год заложили 750 миллионов сомов
Кыргызстану выделят $95,1 миллиона на реабилитацию альтернативного коридора трассы Север - Юг
Дороги.kg. Made by «China»
За 20 лет в Кыргызстане на дороги потратили $2,4 миллиарда
И.о. премьера не хочет вмешиваться в скандал с дорогой Бишкек - Кара-Балта, но поддерживает экс-министра транспорта
Дороги.kg: как кредитор заемщику руки выкручивает
До сих пор не ясно, кто будет реконструировать дорогу Бишкек - Кара-Балта
В Кыргызстане запланировали строительство дорог Бишкек - Кара-Балта, Джалал-Абад - Маданият, Ош – Баткен - Исфана
Популярные новости
Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний
Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году
Турсезон-2016 в Кыргызстане провалился Турсезон-2016 в Кыргызстане провалился
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе