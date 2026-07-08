«Умай Групп» заключила с IFC соглашение о финансировании на $50 миллионов

Компания «Умай Групп», один из ведущих ретейлеров Центральной Азии, заключила партнерское соглашение с IFC о финансировании в размере 50 миллионов долларов для ускорения роста.
Инвестиции будут способствовать дальнейшему росту «Умай Групп» за счет строительства нового распределительного центра и будущего расширения сети магазинов, что ускорит процесс модернизации рынка продуктов питания в Кыргызской Республике.
«Умай Групп» (также известная как Umai Retail KG), ведущая сеть современных продуктовых магазинов в Кыргызстане, насчитывающая 172 магазина, рада объявить о заключении партнерского соглашения с IFC — крупнейшей в мире организацией по развитию, специализирующейся на поддержке частного сектора в странах с развивающейся экономикой, — с целью получения кредитной линии в размере 50 миллионов долларов.
Кредитная линия будет использована для финансирования строительства в Бишкеке централизованного многотемпературного распределительного центра, сертифицированного по стандарту EDGE, который станет основным распределительным центром «Умай Групп». Ожидается, что проект будет завершен в середине 2027 года.
«Умай Групп» основана в 2002-м под брендом «Народный». За годы развития трансформировалась в мультиформатную розничную и логистическую компанию, управляющую 172 магазинами и обслуживающую более 280 тысяч покупателей ежедневно, под брендами Globus, «Народный», SPAR и «Достор». В 2006 году компанию «Умай Групп» приобрела Visor International, которая с тех пор превратила ее в ведущего современного розничного ретейлера продуктов питания в Кыргызской Республике.
Visor International привержена поддержке развития частного сектора в Кыргызстане и обладает подтвержденным опытом успешного сотрудничества с международными институтами финансирования развития.
Финансирование со стороны IFC является убедительным подтверждением значительных возможностей, которые открывает один из самых быстрорастущих рынков Центральной Азии.
В 2025 году страна продемонстрировала реальный рост ВВП на 11,1 процента, и этот рост поддерживается молодым и растущим населением: в начале 2026-го численность населения республики достигла примерно 7,4 миллиона человек, при этом на долю детей от 0 до 17 лет приходится 37 процентов населения. Эти демографические показатели в сочетании с растущими инвестициями в инфраструктуру частного сектора создают благоприятные условия для дальнейших инвестиций в КР.
Руд Педерсен, председатель наблюдательного совета «Умай Групп»: «Мы рады сотрудничеству с IFC в рамках этого финансирования на 50 миллионов долларов, которое является убедительным подтверждением лидерства Umai Group в быстро развивающемся секторе современной розничной торговли продуктами питания в Кыргызской Республике, а также непрерывного экономического развития Центральной Азии.
Будучи непосредственным свидетелем развития розничной торговли продуктами питания в России и Узбекистане, я невероятно воодушевлен перспективами, которые открываются перед «Умай Групп».
Данное финансирование будет направлено на строительство распределительного центра, не имеющего себе равных в своем классе, что позволит создать инфраструктуру, необходимую для обслуживания нашей существующей сети из 172 магазинов под брендами Globus, SPAR, «Народный» и «Достор», а также подкрепит наши планы по увеличению количества магазинов примерно вдвое в среднесрочной перспективе и, таким образом, косвенно обеспечит более 22 тысяч рабочих мест в Кыргызстане.
Инвестиции IFC отражают уверенность в привлекательности нашего предложения для покупателей, качестве наших бизнес-процессов и структур управления, а также в нашей способности и дальше лидировать в развитии современной розничной торговли продуктами питания в Кыргызстане».
Майкл Сауэр, генеральный директор и партнер Visor International, владельца «Умай Групп», прокомментировал: «Новый распределительный центр значительно укрепит способность «Умай Групп» обслуживать клиентов через свои лидирующие на рынке сети магазинов: Globus, SPAR, «Народный» и «Достор», а также способствует реализации наших планов по расширению присутствия по всей стране. Инвестируя в современную инфраструктуру логистики и цепочки поставок, мы сможем создать более стабильную систему поставок для фермеров и производителей по всей Кыргызской Республике и обеспечить большему числу покупателей доступные продукты питания неизменно высокого качества».
Лукас Кейси, региональный менеджер IFC по производству, агробизнесу и услугам в Центральной Азии и Турции, добавил: «Наши инвестиции помогут компании «Умай Групп» создать рабочие места и улучшить доступ к продуктам питания в Кыргызской Республике. Развитие современной розничной торговли продуктами питания и логистики обеспечивает потребителей качественной продукцией по доступным ценам, а также содействует созданию возможностей для фермеров и других участников рынка, особенно за пределами крупных городов».
Запросы СМИ
Hudson Sandler (для международных СМИ) Алекс Бреннан / Люси Воллам lwollam@hudsonsandler.com;
Ксения Кочергина, «Умай Групп» (для местных СМИ) k.kochergina@umai-retail.kg.
О компании «Умай Групп»
«Умай Групп» — ведущая розничная сеть Кыргызстана, имеющая более чем 24-летний опыт развития современной розничной торговли, логистической инфраструктуры и собственного производства.
Компания управляет 172 магазинами под брендами Globus, «Народный», «Достор» и SPAR, ежедневно обслуживая более 280 тысяч покупателей. В «Умай Групп» работает более 7 тысяч 500 человек, что делает фирму одним из крупнейших частных работодателей страны.
«Умай Групп» инвестирует в развитие современной логистики, цифровых технологий и собственных торговых марок, способствуя повышению доступности высококачественных продуктов питания и стимулируя рост современной розничной торговли продуктами питания в Кыргызстане. Компания входит в число 20 крупнейших налогоплательщиков республики и реализует долгосрочную стратегию устойчивого роста, направленную на укрепление продовольственной инфраструктуры, поддержку местных производителей и развитие национальной экономики. Наряду с развитием бизнеса «Умай Групп» реализует образовательные, спортивные, культурные и благотворительные инициативы, способствуя улучшению качества жизни, созданию новых возможностей для людей и устойчивому развитию общества.
Для получения дополнительной информации посетите сайт «Умай Групп».
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