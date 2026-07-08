«Умай Групп» заключила с IFC соглашение о финансировании на $50 миллионов

Компания «Умай Групп», один из ведущих ретейлеров Центральной Азии, заключила партнерское соглашение с IFC о финансировании в размере 50 миллионов долларов для ускорения роста.

Инвестиции будут способствовать дальнейшему росту «Умай Групп» за счет строительства нового распределительного центра и будущего расширения сети магазинов, что ускорит процесс модернизации рынка продуктов питания в Кыргызской Республике.

«Умай Групп» (также известная как Umai Retail KG), ведущая сеть современных продуктовых магазинов в Кыргызстане, насчитывающая 172 магазина, рада объявить о заключении партнерского соглашения с IFC — крупнейшей в мире организацией по развитию, специализирующейся на поддержке частного сектора в странах с развивающейся экономикой, — с целью получения кредитной линии в размере 50 миллионов долларов.

Кредитная линия будет использована для финансирования строительства в Бишкеке централизованного многотемпературного распределительного центра, сертифицированного по стандарту EDGE, который станет основным распределительным центром «Умай Групп». Ожидается, что проект будет завершен в середине 2027 года.

«Умай Групп» основана в 2002-м под брендом «Народный». За годы развития трансформировалась в мультиформатную розничную и логистическую компанию, управляющую 172 магазинами и обслуживающую более 280 тысяч покупателей ежедневно, под брендами Globus, «Народный», SPAR и «Достор». В 2006 году компанию «Умай Групп» приобрела Visor International, которая с тех пор превратила ее в ведущего современного розничного ретейлера продуктов питания в Кыргызской Республике.

Visor International привержена поддержке развития частного сектора в Кыргызстане и обладает подтвержденным опытом успешного сотрудничества с международными институтами финансирования развития.

Финансирование со стороны IFC является убедительным подтверждением значительных возможностей, которые открывает один из самых быстрорастущих рынков Центральной Азии.

Распределительный центр обеспечит «Умай Групп» операционной инфраструктурой, которая позволит ей более чем в два раза увеличить количество магазинов до 400 в Кыргызстане, создать более 22 тысяч прямых и косвенных рабочих мест, оказать поддержку фермерам и производителям продуктов питания, а также расширить доступ к качественным продуктам питания по выгодным ценам за счет их наличия по всей ресублике.

В 2025 году страна продемонстрировала реальный рост ВВП на 11,1 процента, и этот рост поддерживается молодым и растущим населением: в начале 2026-го численность населения республики достигла примерно 7,4 миллиона человек, при этом на долю детей от 0 до 17 лет приходится 37 процентов населения. Эти демографические показатели в сочетании с растущими инвестициями в инфраструктуру частного сектора создают благоприятные условия для дальнейших инвестиций в КР.

Руд Педерсен, председатель наблюдательного совета «Умай Групп»: «Мы рады сотрудничеству с IFC в рамках этого финансирования на 50 миллионов долларов, которое является убедительным подтверждением лидерства Umai Group в быстро развивающемся секторе современной розничной торговли продуктами питания в Кыргызской Республике, а также непрерывного экономического развития Центральной Азии.

Будучи непосредственным свидетелем развития розничной торговли продуктами питания в России и Узбекистане, я невероятно воодушевлен перспективами, которые открываются перед «Умай Групп».

Данное финансирование будет направлено на строительство распределительного центра, не имеющего себе равных в своем классе, что позволит создать инфраструктуру, необходимую для обслуживания нашей существующей сети из 172 магазинов под брендами Globus, SPAR, «Народный» и «Достор», а также подкрепит наши планы по увеличению количества магазинов примерно вдвое в среднесрочной перспективе и, таким образом, косвенно обеспечит более 22 тысяч рабочих мест в Кыргызстане.

Инвестиции IFC отражают уверенность в привлекательности нашего предложения для покупателей, качестве наших бизнес-процессов и структур управления, а также в нашей способности и дальше лидировать в развитии современной розничной торговли продуктами питания в Кыргызстане».

Майкл Сауэр, генеральный директор и партнер Visor International, владельца «Умай Групп», прокомментировал: «Новый распределительный центр значительно укрепит способность «Умай Групп» обслуживать клиентов через свои лидирующие на рынке сети магазинов: Globus, SPAR, «Народный» и «Достор», а также способствует реализации наших планов по расширению присутствия по всей стране. Инвестируя в современную инфраструктуру логистики и цепочки поставок, мы сможем создать более стабильную систему поставок для фермеров и производителей по всей Кыргызской Республике и обеспечить большему числу покупателей доступные продукты питания неизменно высокого качества».

Лукас Кейси, региональный менеджер IFC по производству, агробизнесу и услугам в Центральной Азии и Турции, добавил: «Наши инвестиции помогут компании «Умай Групп» создать рабочие места и улучшить доступ к продуктам питания в Кыргызской Республике. Развитие современной розничной торговли продуктами питания и логистики обеспечивает потребителей качественной продукцией по доступным ценам, а также содействует созданию возможностей для фермеров и других участников рынка, особенно за пределами крупных городов».

Запросы СМИ

Hudson Sandler (для международных СМИ) Алекс Бреннан / Люси Воллам lwollam@hudsonsandler.com;

Ксения Кочергина, «Умай Групп» (для местных СМИ) k.kochergina@umai-retail.kg.

О компании «Умай Групп»

«Умай Групп» — ведущая розничная сеть Кыргызстана, имеющая более чем 24-летний опыт развития современной розничной торговли, логистической инфраструктуры и собственного производства.

Компания управляет 172 магазинами под брендами Globus, «Народный», «Достор» и SPAR, ежедневно обслуживая более 280 тысяч покупателей. В «Умай Групп» работает более 7 тысяч 500 человек, что делает фирму одним из крупнейших частных работодателей страны.

«Умай Групп» инвестирует в развитие современной логистики, цифровых технологий и собственных торговых марок, способствуя повышению доступности высококачественных продуктов питания и стимулируя рост современной розничной торговли продуктами питания в Кыргызстане. Компания входит в число 20 крупнейших налогоплательщиков республики и реализует долгосрочную стратегию устойчивого роста, направленную на укрепление продовольственной инфраструктуры, поддержку местных производителей и развитие национальной экономики. Наряду с развитием бизнеса «Умай Групп» реализует образовательные, спортивные, культурные и благотворительные инициативы, способствуя улучшению качества жизни, созданию новых возможностей для людей и устойчивому развитию общества.

Для получения дополнительной информации посетите сайт «Умай Групп».

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