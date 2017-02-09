Депутаты парламента требуют ответа премьер-министра Кыргызстана, как решаются проблемы строительства дороги Балыкчи — Корумду. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Парламентарии отметили, что вопросы выплаты зарплаты рабочим не решаются несколько недель.

Представитель премьер-министра в Жоргоку Кенеше ответил, что Сооронбай Жээнбеков проинформирован о проблеме, вопрос решается.

«Если до двух часов не будет конкретного ответа, то пригласим премьер-министра в парламент. Можно будет после обеда поставить этот вопрос на голосование», — предложил торага ЖК Чыныбай Турсунбеков.

Строительство дороги Балыкчи — Корумду приостановили. Около сотни рабочих компании вышли на митинг. Главное требование — выплатить зарплату за три месяца.