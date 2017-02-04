Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.
ИА «24.kg» представляет данные о том, что известно о причинах крушения самолета. Информация обновляется.
28 января 2017 года
Пострадавших в результате крушения грузового «Боинга-747» предлагают переселить в село Манас. Люди поддержали предложение и отметили, что такой вариант был бы для них наиболее удобным.
В правительстве обещают помочь в обеспечении пострадавших жильем и восстановлении документов.
На борту «Боинга-747» все-таки был груз для Кыргызстана. Предварительные итоги проверки данных о том, что вез турецкий лайнер, представил Госкомитет национальной безопасности. Как отмечается, на борту были «USB-зажигалки» (электрозажигалки), заказанные представительством компании JTI Kazakhstan LLC в КР.
Предварительная сумма ущерба от крушения транспортного «Боинга-747» близ аэропорта «Манас» составила более 186 миллионов сомов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатек Боронов.
На месте крушение «Боинга-747» продолжается ликвидация последствий ЧП. Где разлился авиакеросин, убрали верхний слой грунта, территорию обработали специальными реагентами и засыпали песком и щебнем.
24 января
Представители МАК рассказали о последних словах экипажа разбившегося «Бионга-747», но пока не могут точно назвать сроки, когда завершится расследование. Не стали они озвучивать на пресс-конференции и подробностей крушения, которые им стали известны после расшифровки бортовых самописцев.
Эксперты МАК утверждают, что весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле. «Мы нашли все документы относительно груза. Назвать турецкие компании я не могу. Да нас это и не интересует», - сказал Леонид Каширский.
Эксперты МАК заявили, что изучаются все версии крушения «Боинга-747», приоритетов нет. Изучаются и действия экипажа, и работа наземного оборудования, и той аппаратуры, что установлена на самолете. Но технически самолет, в том числе его двигатели, был исправен.
Комиссия МАК завершила работу на месте катастрофы грузового самолета «Боинг-747». Об этом сообщил ее председатель Леонид Каширский. Он отметил, что в ближайшее время всю информацию представят общественности Кыргызстана.
МЧС сообщило, что полностью убрало авиакеросин на месте крушения «Боинга-747». Во время крушения основная его часть сгорела полностью, оставшееся топливо в обломках крыла (примерно
Специалисты МАК получили всю зарегистрированную черными ящиками информацию вплоть до столкновения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» с землей. Качество записи хорошее. Специалисты приступили к анализу данных параметрического самописца и внутрикабинных переговоров экипажа.
23 января
Часть обломков «Боинга-747», потерпевшего крушение в районе аэропорта «Манас», направят для исследования в США. Председатель комиссии МАК подтвердил, что черные ящики удалось расшифровать. Но это расшифровка только для комиссии. Для общественности данные еще не доступны.
Фото МАК. Бортовые самописцы «Боинга-747»
МАК считал информацию с черных ящиков «Боинга-747», упавшего под Бишкеком. Предварительный анализ показал, что информация об авиационном происшествии имеется. Комиссия продолжает работу на месте авиационного происшествия.
Число жертв крушения «Боинга-747» в Кыргызстане увеличилось до 39 человек. Получивший 45 процентов ожогов тела мужчина скончался в больнице.
19 января
Министерство транспорта и дорог и Министерство чрезвычайных ситуаций представили хронику действий спасательных служб во время крушения «Боинга-747» 16 января. Данные ведомств разнятся.
Как заявил глава ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, «Боинг-747» не имел права разгружаться в Бишкеке. Самолет выполнял транзитный рейс. Он шел на техническую посадку.
В парламенте Кыргызстана создали комиссию для расследования принадлежности груза, находившегося на борту разбившегося «Боинга-747».
Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что разбившийся «Боинг-747» садился в Бишкеке не для дозаправки, а доставлял груз. «Нам известно, что на борту было свыше 83 тонн электроники», - отметил он.
Черные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолета «Боинг-747» отправили сегодня в 7.30 в Москву для расшифровки. Накануне комиссия МАК обследовала место крушения. Ожидается, что к концу дня специалисты разрешат перевезти обломки в ангар.
18 января
Эксперты МАК разделились на три группы. Одна работает на месте падения самолета, делает съемку, составляет схемы. Вторая - работает с сотрудниками аэропорта «Манас». Третья находится в «Кыргызаэронавигации», беседует с диспетчерами, проверяет журналы, как заступают на дежурство, как передают друг другу смену, как работает оборудование.
До крушения турецкого «Боинга-747» аэропорт «Манас» принял десять пассажирских рейсов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог. Тем самым ведомство подтверждает, что на момент посадки «Боинга-747», потерпевшего крушение, погодные условия были удовлетворительными.
В районе аэропорта «Манас» спасатели продолжили расчистку места падения «Боинг-747». Сегодня должны убрать крупные обломки судна – хвост и фюзеляж.
17 января
Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747».
Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом заявил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев. «Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла
МЧС Кыргызстана восстановило примерную хронологию катастрофы «Боинга-747»:
Авиакомпания АСТ, которой принадлежал «Боинг-747», распространила заявление, в котором сообщается, что технических проблем у самолета во время полета не было.
16 января
На месте крушения «Боинга-747» расчистили большую часть территории. Крупные обломки самолета спасатели пока не трогают.
Как рассказал на брифинге первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, есть версия, что в случившемся виноваты пилоты.
Обнаружили первый черный ящик. Он в удовлетворительном состоянии. Его передадут специалистам Международного авиационного комитета.
Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил журналистам, что туман во время авиакатастрофы был в пределах нормы.
Кто расследует
Создана правительственная комиссия для изучения причин падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Ее возглавил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.
По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.
Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК), четыре ее представителя прибудут в Бишкек. Кроме того, приедут две группы экспертов из Турции.
Что произошло
По предварительным данным чиновников и словам очевидцев, турецкий борт повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, задел деревья в
Число жертв
Число погибших в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» достигло 39 человек, включая четырех членов экипажа.
Список погибших в результате крушения «Боинга-747» (последние данные).
Место крушения
«Боинг-747» следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Он не смог сесть и, промахнувшись мимо полосы, рухнул на дачный поселок в 1,5-
Экипаж и принадлежность самолета
Самолет принадлежал компании ACT Airlines и выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса. Экипаж состоял из 4 летчиков - Ибрагима Гюржана Диранжи, второго пилота Казым Ондула, а также Мелиха Ослана и Ихсана Кожа.
Также они сообщили, что один из пилотов разбившегося самолета дважды успешно сажал аварийное воздушное судно.
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Что за самолет «Боинг-747»?
Самолет Boeing 747 («Боинг-747») разработали в конце 1960-х годов. За гигантские размеры «Боинг-747» получил прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет - реактивный самолет-слон). Производство продолжается до настоящего времени. Выпущено 1527 самолетов «Боинг-747» различных модификаций.