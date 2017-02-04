Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.

ИА «24.kg» представляет данные о том, что известно о причинах крушения самолета. Информация обновляется.

28 января 2017 года

Пострадавших в результате крушения грузового «Боинга-747» предлагают переселить в село Манас. Люди поддержали предложение и отметили, что такой вариант был бы для них наиболее удобным.

В правительстве обещают помочь в обеспечении пострадавших жильем и восстановлении документов.

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На борту «Боинга-747» все-таки был груз для Кыргызстана. Предварительные итоги проверки данных о том, что вез турецкий лайнер, представил Госкомитет национальной безопасности. Как отмечается, на борту были «USB-зажигалки» (электрозажигалки), заказанные представительством компании JTI Kazakhstan LLC в КР.

Предварительная сумма ущерба от крушения транспортного «Боинга-747» близ аэропорта «Манас» составила более 186 миллионов сомов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатек Боронов.

На месте крушение «Боинга-747» продолжается ликвидация последствий ЧП. Где разлился авиакеросин, убрали верхний слой грунта, территорию обработали специальными реагентами и засыпали песком и щебнем.

24 января

Представители МАК рассказали о последних словах экипажа разбившегося «Бионга-747», но пока не могут точно назвать сроки, когда завершится расследование. Не стали они озвучивать на пресс-конференции и подробностей крушения, которые им стали известны после расшифровки бортовых самописцев.

Эксперты МАК утверждают, что весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле. «Мы нашли все документы относительно груза. Назвать турецкие компании я не могу. Да нас это и не интересует», - сказал Леонид Каширский.

Эксперты МАК заявили, что изучаются все версии крушения «Боинга-747», приоритетов нет. Изучаются и действия экипажа, и работа наземного оборудования, и той аппаратуры, что установлена на самолете. Но технически самолет, в том числе его двигатели, был исправен.

Комиссия МАК завершила работу на месте катастрофы грузового самолета «Боинг-747». Об этом сообщил ее председатель Леонид Каширский. Он отметил, что в ближайшее время всю информацию представят общественности Кыргызстана.

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Экологи подсчитывают ущерб в результате крушения «Боинга-747» в районе аэропорта «Манас». По предварительным данным, около 165 деревьев снесены и повреждены до степени прекращения роста. Урон возместит тот, кого признают виновным в крушении самолета.

МЧС сообщило, что полностью убрало авиакеросин на месте крушения «Боинга-747». Во время крушения основная его часть сгорела полностью, оставшееся топливо в обломках крыла (примерно 100 литров ) слили. Службы гражданской защиты проводят работу по отбору проб почвы, воздуха и воды.

Специалисты МАК получили всю зарегистрированную черными ящиками информацию вплоть до столкновения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» с землей. Качество записи хорошее. Специалисты приступили к анализу данных параметрического самописца и внутрикабинных переговоров экипажа.

23 января

Часть обломков «Боинга-747», потерпевшего крушение в районе аэропорта «Манас», направят для исследования в США. Председатель комиссии МАК подтвердил, что черные ящики удалось расшифровать. Но это расшифровка только для комиссии. Для общественности данные еще не доступны.

Фото МАК. Бортовые самописцы «Боинга-747»

МАК считал информацию с черных ящиков «Боинга-747», упавшего под Бишкеком. Предварительный анализ показал, что информация об авиационном происшествии имеется. Комиссия продолжает работу на месте авиационного происшествия.

Число жертв крушения «Боинга-747» в Кыргызстане увеличилось до 39 человек. Получивший 45 процентов ожогов тела мужчина скончался в больнице.

19 января

Министерство транспорта и дорог и Министерство чрезвычайных ситуаций представили хронику действий спасательных служб во время крушения «Боинга-747» 16 января. Данные ведомств разнятся.

Как заявил глава ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, «Боинг-747» не имел права разгружаться в Бишкеке. Самолет выполнял транзитный рейс. Он шел на техническую посадку.

В парламенте Кыргызстана создали комиссию для расследования принадлежности груза, находившегося на борту разбившегося «Боинга-747».

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Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что разбившийся «Боинг-747» садился в Бишкеке не для дозаправки, а доставлял груз. «Нам известно, что на борту было свыше 83 тонн электроники», - отметил он.

Черные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолета «Боинг-747» отправили сегодня в 7.30 в Москву для расшифровки. Накануне комиссия МАК обследовала место крушения. Ожидается, что к концу дня специалисты разрешат перевезти обломки в ангар.

18 января Эксперты МАК разделились на три группы. Одна работает на месте падения самолета, делает съемку, составляет схемы. Вторая - работает с сотрудниками аэропорта «Манас». Третья находится в «Кыргызаэронавигации», беседует с диспетчерами, проверяет журналы, как заступают на дежурство, как передают друг другу смену, как работает оборудование. Читайте по теме Авиакатастрофа турецкого самолета в Бишкеке. Трансляция До крушения турецкого «Боинга-747» аэропорт «Манас» принял десять пассажирских рейсов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог. Тем самым ведомство подтверждает, что на момент посадки «Боинга-747», потерпевшего крушение, погодные условия были удовлетворительными. В районе аэропорта «Манас» спасатели продолжили расчистку места падения «Боинг-747». Сегодня должны убрать крупные обломки судна – хвост и фюзеляж. 17 января На месте падения самолета найден второй «черный ящик». Их переправят в Москву для расшифровки. «Если не удастся считать с них информацию, то они будут переданы во Францию или США, поскольку борт произведен в Америке», - заявил Жамшитбек Калилов.

Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747».

Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом заявил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев. «Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла 400 метров в начале полосы», - сказал он.

МЧС Кыргызстана восстановило примерную хронологию катастрофы «Боинга-747»:

6.41 - самолет вошел в воздушное пространство республики.

- самолет вошел в воздушное пространство республики. 7.16 – экипаж «Боинга-747» запросил разрешение на посадку. Кыргызская сторона дала добро. После экипаж не выходил на связь.

– экипаж «Боинга-747» запросил разрешение на посадку. Кыргызская сторона дала добро. После экипаж не выходил на связь. 7.20 - должна была состояться посадка для дозаправки. Службы международного аэропорта «Манас» объявили тревогу.

- должна была состояться посадка для дозаправки. Службы международного аэропорта «Манас» объявили тревогу. 7.31 - сотрудники аэропорта были на месте крушения - борт уже горел.

Авиакомпания АСТ, которой принадлежал «Боинг-747», распространила заявление, в котором сообщается, что технических проблем у самолета во время полета не было.

Самолет «Боинг-747», разбившийся в Бишкеке, выпущен в 2003 году и принят компанией в эксплуатацию 10 декабря 2015 года.

Экипаж перед выполнением рейса в течение 69 часов отдыхал в Гонконге.

Весь экипаж имел большой опыт налета, в том числе на данном «Боинге-747».

Самолет, загрузив груз в Гонконге, прошел все процедуры контроля и поднялся в воздух в запланированное время.

«Боинг-747» перевозил 85 тонн 618 килограммов различных грузов.

различных грузов. В ходе рейса не было неполадок, и самолет начал штатное снижение в аэропорту города Бишкека.

16 января

На месте крушения «Боинга-747» расчистили большую часть территории. Крупные обломки самолета спасатели пока не трогают.

Как рассказал на брифинге первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, есть версия, что в случившемся виноваты пилоты.

«По словам специалистов, разрешение на посадку дается, если видимость превышает 300 метров . В тот момент видимость составляла 325 метров . Ночью посадку совершили 11 пассажирских и грузовых самолетов. Экипаж разбившегося лайнера три раза приземлялся в «Манасе» и знал условия посадки», — рассказал вице-премьер.

Обнаружили первый черный ящик. Он в удовлетворительном состоянии. Его передадут специалистам Международного авиационного комитета.

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил журналистам, что туман во время авиакатастрофы был в пределах нормы.

Кто расследует

Создана правительственная комиссия для изучения причин падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Ее возглавил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.

Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК), четыре ее представителя прибудут в Бишкек. Кроме того, приедут две группы экспертов из Турции.

Что произошло

По предварительным данным чиновников и словам очевидцев, турецкий борт повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации, но так и не вписался в посадочную полосу. После этого рухнул.

Число жертв

Число погибших в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» достигло 39 человек, включая четырех членов экипажа.

Список погибших в результате крушения «Боинга-747» (последние данные).

Место крушения

«Боинг-747» следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Он не смог сесть и, промахнувшись мимо полосы, рухнул на дачный поселок в 1,5- 2 километрах от аэропорта.

Экипаж и принадлежность самолета

Самолет принадлежал компании ACT Airlines и выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса. Экипаж состоял из 4 летчиков - Ибрагима Гюржана Диранжи, второго пилота Казым Ондула, а также Мелиха Ослана и Ихсана Кожа.

Также они сообщили, что один из пилотов разбившегося самолета дважды успешно сажал аварийное воздушное судно.

Что за самолет «Боинг-747»?

Самолет Boeing 747 («Боинг-747») разработали в конце 1960-х годов. За гигантские размеры «Боинг-747» получил прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет - реактивный самолет-слон). Производство продолжается до настоящего времени. Выпущено 1527 самолетов «Боинг-747» различных модификаций.