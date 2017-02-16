Генпрокуратура объяснила, почему заинтересовалась имуществом на улице Скрябина

Генеральная прокуратура Кыргызстана объяснила, почему заинтересовалась недвижимостью на улице Скрябина, 45 и 45а в Бишкеке только сейчас.

В частности, вчера на пресс-конференции доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев удивился, почему прокуратура «вдруг заинтересовалась этим делом, хотя есть решение суда от 2014 года, вынесенное в пользу «Глобал Эдвертайзинг», и сегодня прокуратура просит наложить арест на имущество».

Факт существования определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года, которым снят арест прокуратуры на вышеуказанное недвижимое имущество, стал известен лишь 24 августа 2016 года от Бишкекского госрегистра. Генеральная прокуратура КР

«При этом прокуратура к участию в данном деле судьей Межрайонного суда Ж.Нурунбетовым умышленно не привлекалась, хотя оспаривались аресты, наложенные прокуратурой в рамках уголовных дел. По закону судья извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или организаций, не привлекаемых к участию в деле, о чем Кайрат Осмоналиев должен прекрасно знать», — отметили в Генпрокуратуре.

«Вышеизложенные обстоятельства послужили одними из оснований для возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела по фактам злоупотребления должностным положением, служебного подлога, фальсификации доказательств и подделки, изготовления, сбыта или использования поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — отмечают в ГП КР.

Довод Кайрата Осмоналиева о том, что судья Бишкекского городского суда Д.Мулюкбаева не имела права подписывать определение от 2 ноября 2016 года, исследуют в рамках уголовного дела, подчеркнули в ГП КР.

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«Вызывает большое сожаление, что Кайрат Осмоналиев, будучи доктором юридических наук, не изучил существо вопроса. Но, зная, что вопросы, связанные с поиском и конфискацией имущества, принадлежащего Максиму Бакиеву и приближенным к нему лицам, находятся в пристальном поле зрения общественности и государства, позволяет себе подобные необоснованные выпады в адрес Генеральной прокуратуры», — отметили в надзорном органе.