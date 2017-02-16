09:46
+5
USD 69.18
EUR 73.07
RUB 1.22
Общество

Генпрокуратура объяснила, почему заинтересовалась имуществом на улице Скрябина

Генеральная прокуратура Кыргызстана объяснила, почему заинтересовалась недвижимостью на улице Скрябина, 45 и 45а в Бишкеке только сейчас.

В частности, вчера на пресс-конференции доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев удивился, почему прокуратура «вдруг заинтересовалась этим делом, хотя есть решение суда от 2014 года, вынесенное в пользу «Глобал Эдвертайзинг», и сегодня прокуратура просит наложить арест на имущество».

Факт существования определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года, которым снят арест прокуратуры на вышеуказанное недвижимое имущество, стал известен лишь 24 августа 2016 года от Бишкекского госрегистра.

Генеральная прокуратура КР

«При этом прокуратура к участию в данном деле судьей Межрайонного суда Ж.Нурунбетовым умышленно не привлекалась, хотя оспаривались аресты, наложенные прокуратурой в рамках уголовных дел. По закону судья извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или организаций, не привлекаемых к участию в деле, о чем Кайрат Осмоналиев должен прекрасно знать», — отметили в Генпрокуратуре.

«Вышеизложенные обстоятельства послужили одними из оснований для возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела по фактам злоупотребления должностным положением, служебного подлога, фальсификации доказательств и подделки, изготовления, сбыта или использования поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — отмечают в ГП КР.

Довод Кайрата Осмоналиева о том, что судья Бишкекского городского суда Д.Мулюкбаева не имела права подписывать определение от 2 ноября 2016 года, исследуют в рамках уголовного дела, подчеркнули в ГП КР.

Читайте по теме
Арест с имущества приближенных Максима Бакиева снят незаконно

«Вызывает большое сожаление, что Кайрат Осмоналиев, будучи доктором юридических наук, не изучил существо вопроса. Но, зная, что вопросы, связанные с поиском и конфискацией имущества, принадлежащего Максиму Бакиеву и приближенным к нему лицам, находятся в пристальном поле зрения общественности и государства, позволяет себе подобные необоснованные выпады в адрес Генеральной прокуратуры», — отметили в надзорном органе.

Ранее Генеральная прокуратура предложила премьер-министру отстранить от должности главу ГРС Тайырбека Сарпашева в связи с его письменным указанием Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года об отмене ареста недвижимого имущества по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45 и 45а.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45244/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Арест с имущества приближенных Максима Бакиева снят незаконно
Как продавали объект на Скрябина, 45а, принадлежащий Максиму Бакиеву
В отношении чиновников Минтранса возбудили уголовное дело
Вторая жена Курманбека Бакиева возглавила отель «Минск»
Юристы Максима Бакиева: Правительство Кыргызстана не в состоянии предъявить требования нашему подзащитному
Кыргызстан отозвал иск на 20 миллионов фунтов стерлингов против Максима Бакиева
Суд Лондона не удовлетворил иск Шона Дейли в отношении сына экс-президента - Максима Бакиева
Евгений Гуревич пишет книгу о том, что творилось в Кыргызстане при Бакиевых
Адвокаты свидетеля обвинения по иску Шона Дейли к Максиму Бакиеву утверждают, что их подзащитного пытались подкупить и запугать
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
У&nbsp;кыргызского сома появился графический символ У кыргызского сома появился графический символ
Бизнес
Скоростной 4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Караколе! Скоростной 4G LTE от MegaCom теперь в Караколе!
Заявление адвоката Наримана Тюлеева Заявление адвоката Наримана Тюлеева
Подарки ко&nbsp;Дню святого Валентина от&nbsp;MegaCom Подарки ко Дню святого Валентина от MegaCom
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; поделится опытом строительства Центра обработки данных «Кыргызтелеком» поделится опытом строительства Центра обработки данных