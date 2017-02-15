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Общество

Проверить Генпрокуратуру Кыргызстана предлагают Антикоррупционной службе

Антикоррупционной службе стоит проверить, почему вдруг Генеральная прокуратура Кыргызстана заинтересовалась решением суда, которое вступило в силу два года назад. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев.

По его словам, у Global Advertasing есть решение суда 2014 года, вынесенное в их пользу. Через два года главный надзорный орган вдруг заинтересовался этим делом, требует отменить решение суда и наложить арест на имущество.

До этого они не интересовались делом, а тут вдруг такое внимание. Надо проверить такое интересное поведение.

Кайрат Осмоналиев

«В Генпрокуратуре прекрасно знали об этом деле, ведь оно было о рейдерстве. Прошло почти 10 лет с момента сделки. И тут Генпрокуратура вспоминает о том, что здесь может быть что-то нарушено», — заявил юрист.

«Есть и еще один момент. Определение суда подписано не председательствующим на процессе, а некой судьей Д.Мулюкбаевой. О ней известно то, что она хорошо сотрудничала с Маратом Бакиевым и Бектуром Зулпиевым. Эти факты надо проверить. Если аффилированность подтвердится, то это решение не может быть объективным», — уверен Кайрат Осмоналиев.

Юрист отметил, что Госрегистр не имел права отказывать в регистрации сделки.

Ранее Генеральная прокуратура предложила премьер-министру отстранить от должности главу ГРС Тайырбека Сарпашева в связи с его письменным указанием Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года об отмене ареста недвижимого имущества по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45-45а.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45187/
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