Арест с имущества приближенных Максима Бакиева снят незаконно

Арест с имущества приближенных Максима Бакиева снят судом с нарушением закона. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

Как сообщается, арест был наложен 7 мая 2010-го и 11 октября 2012 года на имущество Ос ОО «ЭлитДомСтрой» , принадлежавшее приближенной Бакиева Ульяне Пак. Под арест подпадал и объект по адресу Скрябина, 45 и 45а.

Первомайский районный суд Бишкека от 21 сентября 2016 года вынесен в отношении Максима Бакиева, Марата Бакиева, Алексея Елисеева, Евгения Гуревича, Михаила Наделя, С.Ким, У.Мелисбека и Ульяны Пак обвинительный приговор с назначением длительных сроков лишения свободы и конфискацией имущества.

Этот приговор оставлен без изменения приговором Бишкекского горсуда от 11 января этого года, и, следовательно, объект по адресу Скрябина, 45 и 45а подлежал конфискации в доход государства, отмечает надзорный орган.

Судья Межрайонного суда столицы Н.Ж. без привлечения к участию в деле органов прокуратуры рассмотрел экономическое дело и 25 июня 2014 года вынес определение по иску Ос ОО «Глобал эдвертайзинг» к Ос ОО «ЭлитДомСтрой» (компания Ульяны Пак) о расторжении договора купли-продажи указанного объекта недвижимости и отменил наложенные аресты.

По данным Генпрокуратуры, о существовании судебных актов Межрайонного суда прокуратуре Бишкека стало известно лишь 24 августа 2016 года. На следующий день в Бишкекский госрегистр направлено письмо о том, что поступившие судебные акты противоречат закону и надо воздержаться от их регистрации и исполнения.

Кроме этого было и официальное уведомление городской прокуратуры об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке.

Однако 19 декабря 2016 года должностные лица Бишкекского госрегистра, зная о наличии судебного разбирательства, зарегистрировали переход права собственности вышеуказанного имущества от ОсОО «Глобал эдвертайзинг» гражданину Т.Э.

Отмечается, что на момент регистрации (19 декабря 2016 года) данный объект находился под арестом, наложенным постановлением прокуратуры Октябрьского района от 3 июня 2010-го по другому уголовному делу.

По данному факту 9 февраля этого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог), 326 (фальсификация доказательств) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Напомним, ранее Бишкекский госрегистр заявил, что зарегистрировано имущество приближенных Бакиева на основании решения суда об отмене ареста и письма главы ГРС Тайырбека Сарпашева, где он рекомендовал рассмотреть вопрос регистрации названного объекта.