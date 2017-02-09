Генпрокуратура КР предлагает премьеру отправить в отставку главу ГРС

Фото: ГРС. Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев

премьер-министру

Генеральная прокуратура КР предлагаетотправить в отставку главу ГРС Тайырбека Сарпашева.

Как отмечает пресс-служба ведомства, главный надзорный орган направил на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы при правительстве Тайырбека Сарпашева.

Основанием для прокурорского реагирования послужило письменное указание председателя ГРС Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда города Бишкека от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Скрябина 45-45а .

При этом ГРС имела официальное уведомление прокуратуры Бишкека об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке.

Кроме того, на момент дачи такого указания Тайырбеком Сарпашевым действие определения Межрайонного суда города от 25 июня 2014 года было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.

Указанное недвижимое имущество, на которое был наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак, доверенному лицу Максима Бакиева.

Вышеизложенные факты нарушений стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей председателем ГРС Тайырбеком Сарпашевым.

«Заведомо зная, что вопросы с поиском и конфискацией имущества Максима Бакиева и его приближенных лиц находятся под пристальным вниманием общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр», — отмечают в ГП КР.

Тем самым он допустил правонарушение, предусмотренное п.4 ст.14 Закона КР «О противодействии коррупции», выражающееся в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы данных лиц.