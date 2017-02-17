09:57
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Криминал

С помощью игрушечного пистолета преступники ограбили семью из Кок-Джара

С помощью игрушечного пистолета преступники ограбили семью из новостройки «Кок-Джар».

Как рассказали в ГУВД Бишкека, накануне поздно вечером неизвестные в масках проникли в дом, применив физическую силу в отношении жильцов.

Злоумышленники связали руки своих жертв скотчем и угрожали им огнестрельным оружием. Они обыскали дом, забрали из сейфа деньги, ювелирные украшения и, прихватив дорогой сотовый телефон, скрылись с места преступления.

По данным ГУВД, одного из преступников задержали по горячим следам. У него изъят игрушечный пистолет, в его доме обнаружены другие улики.

23-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в разбойном нападении. Расследование продолжается.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/45054/
просмотров: 1181
Версия для печати
Материалы по теме
Более двух миллионов сомов требовали преступники у жителя Баткена
Популярные новости
Более двух миллионов сомов требовали преступники у&nbsp;жителя Баткена Более двух миллионов сомов требовали преступники у жителя Баткена
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!