С помощью игрушечного пистолета преступники ограбили семью из Кок-Джара

С помощью игрушечного пистолета преступники ограбили семью из новостройки «Кок-Джар» .

Как рассказали в ГУВД Бишкека, накануне поздно вечером неизвестные в масках проникли в дом, применив физическую силу в отношении жильцов.

Злоумышленники связали руки своих жертв скотчем и угрожали им огнестрельным оружием. Они обыскали дом, забрали из сейфа деньги, ювелирные украшения и, прихватив дорогой сотовый телефон, скрылись с места преступления.

По данным ГУВД, одного из преступников задержали по горячим следам. У него изъят игрушечный пистолет, в его доме обнаружены другие улики.