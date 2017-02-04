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Криминал

Выясняются причины побега преступника из зала суда в городе Ош

Выясняются причины побега подсудимого, обвиняемого в разбойных нападениях, из зала суда в городе Ош. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Отмечается, что накануне вечером Махамаду Ибрагимову, 1975 года рождения, ранее судимому за убийство, разбой и кражу, удалось совершить побег из зала суда. Его задержали в 3.30 в Араванском районе Ошской области в доме его родной сестры.

В настоящее время подсудимый задержан и водворен в СИЗО. Выясняются причины побега и то, как ему удалось уйти от конвоя.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/44408/
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