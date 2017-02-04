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Криминал

Двое кыргызстанцев готовили теракт на чемпионате мира по хоккею в Москве

Два гражданина Кыргызстана готовили теракт на чемпионате мира по хоккею в Москве в мае 2016 года. Об этом сообщило ИА «Народные новости» со ссылкой на источник в спецслужбах РФ.

Как отмечается, два уроженца Кыргызстана Айбек С. и Анвар Т. выполняли задание запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В отношении кыргызстанцев возбудили уголовное дело.

Как сообщили, на съемной квартире обвиняемых в Ясенево (Москва) изъяли взрывчатку и экстремистскую литературу. Один из мужчин оказал сопротивление при задержании.

По данным источника в спецслужбах, еще 13 человек проверяют на причастность к подготовке к теракту. Обстоятельства уточняются.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/44185/
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