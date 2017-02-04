В Кыргызстане пресечена попытка незаконного оборота взрывчатых веществ

В Кыргызстане спецслужбы пресекли попытку незаконного оборота взрывчатых веществ. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ республики.

По ее данным, 28 января задержали жителя Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области К.А., 1980 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как сообщается, при задержании у него обнаружено и изъято 210 пакетов с аммонитом общим весом 42 килограмма, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР.

Задержанный взят под стражу, ведется следствие.