Кыргызстанца на 15 лет осудили за сбыт героина в Нижневартовске

В Нижневартовске гражданин Кыргызстана Турдивоя Исмаилов осужден 15 лет за попытку сбыть крупную партию героина. Об этом сообщило РИА «Накануне.RU» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, иностранец и его сообщники вошли в банду, планировавшую торговать наркотиками. В ноябре 2015 года сбытчик получил 37 граммов героина, которые разместил в «закладках». Соучастник не смог продать их, потому что их изъяли полицейские.

Через несколько месяцев сбытчик вновь получил героин - уже более килограмма - и хранил при себе для продажи. Однако его поймали полицейские.

Согласно приговору суда он получил 15 лет «строгача» со штрафом в 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.