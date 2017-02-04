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Криминал

38 тонн контрабандных ГСМ задержали на посту «Сосновка»

На посту «Сосновка» налоговики и Финпол задержали 38 тонн контрабандного дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Отмечается, что сегодня в Сервисном центре на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» задержали автомашину с прицепом. Она перевозила ГСМ без документов, накладных, пломб на сливных и заливных горловинах. Со слов водителя, ГСМ залили в Бишкеке у частного лица.

«Материалы задержания с актом рейдового налогового контроля переданы ответственному сотруднику Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями для принятия дальнейших соответствующих мер», - прокомментировали в ГНС.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/44014/
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